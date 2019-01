Cum a ajuns „leagănul Brătienilor“ un rai al mafiilor imobiliare: „Dacă faci gălăgie, ţi se transmite voalat să laşi ciocul mic“

Primăriţa Jenica Dumitru, care este în conflict şi cu consilierii locali social-democraţi, a publicat recent pe contul său de Facebook o scrisoare deschisă adresată prefectului de Argeş Emilian Dragnea (şi el provenit tot din PSD), scrisoare în care reclamă numeroase nereguli şi în care îi atacă pe numeroşii lideri social-democraţi care şi-au făcut vile în Ştefăneşti, dar care nu au făcut nimic pentru oraş.

Iată cele mai relevante fragmente din scrisoarea deschisă a primăriţei Jenica Dumitru: „Domnule prefect, oraşul meu suferă de zeci de ani din cauza abuzurilor făcute de înaintaşii mei primari cu retrocedări ilegale, schimburi de terenuri păguboase cu localităţi gen Bârla, Băbana,Vlădeşti, 350 de hectare de schimburi de terenuri (strigător la cer şi pentru DNA dacă ar auzi), mii de abuzuri, bătrâni bolnavi ai caror părinţi sau bunici au făcut puşcărie sau au murit în chinuri nu au reuşit să îşi recupereze bunurile, nu mai avem un metru de pământ nici pentru cei perfect îndreptăţiţi, fiindcă a fost dat tot abuziv sub privirile îngăduitoare şi ignorante sau ştiutoare ale Prefecturii Argeş.

Instituţiile din subordinea dumneavoastră nu mişcă un deget în Ştefăneşti, corupţia colcăie, toţi aveţi interese de toate felurile în Ştefanesti şi cu toate astea preferaţi să fim o groapă de gunoi, dar să nu schimbăm nimic, mai bine pleacă cei care vor să facă justiţie. Hai să numărăm împreună abuzurile sau infractorii. Continuaţi cu investigaţii serioase la Ştefaneşti, schimbaţi anumiţi directori care nu îşi fac treaba, dar nu cumva pe cei de la Mediu, mai citiţi şi o carte, Constituţia, desigur şi apoi ieşiţi la cererea partidului care v-a făcut mare să daţi în primăriţa de la Ştefăneşti”.

Am luat legătura şi cu prefectul Emilian Dragnea pentru a ne spune un punct de vedere legat de scrisoarea primăriţei de la Ştefăneşti: „Eu nu comentez scrisori deschise pe Facebook. Dacă are ceva de transmis doamna primar, să îmi transmită oficial, nu poveşti pe reţele de socializare. Nu am alte comentarii de făcut”.

„PSD Argeş crede că Ştefanesti e un oraş-hotel”

Am stat de vorbă şi cu primăriţa Jenica Dumitru pentru a ne spune mai multe legat de nemulţumirile sale. „Prefectul de Argeş a luat nicio măsură în problema deşeurilor depozitate la Ştefăneşti, nu a schimbat directorii vinovaţi. Afacerea legată de retrocedarea "Observatorului Florica", ce a aparţinut Brătienilor a trecut uşor, iar noi am pierdut şansa, fiindcă autorităţile din judeţ nu şi-au exercitat dreptul de preempţiune, să avem la preţul de o sută de mii de euro o bijuterie arhitectonică, fiindcă mafiile imobiliarelor sunt puternic înlănţuite cu directorii de instituţii.

Prefectul de Argeş nu a venit o dată la o şedinţă,deşi are mii de semnale că membrii Consiliului Local au încălcat legea. Dacă sesizezi ceva la Prefectura Argeş primeşţi un răspuns evaziv. Moştenitorii, urmaşii unor familii importante pentru România precum Brătienilor, sunt repeziţi şi traşi pe sfoară de angajaţii din subordinea domniei sale care trebuie să facă lumină în problema retrocedărilor. Există sute de oameni care s-au născut departe de aici şi brusc au pământuri, iar adevăraţilor moştenitori li se întoarce spatele”, spune Jenica Dumitru (foto sus).

„Dacă faci gălăgie, ţi se transmite voalat să laşi ciocul mic că nu e bine”

Tot primăriţa de la Ştefăneşti ne-a mai declarat: „PSD Argeş crede că Ştefanesti e un oraş-hotel! Niciodată nu au făcut nimic, deşi toţi locuiesc aici, doar au profitat. Senatorul PSD Şerban Valeca a fost ministrul Cercetării şi a lăsat Institutul de Cercetări Vitivinicole din Ştefăneşti să moară. Sunt zeci de procese pe rol legate de retrocedările dubioase făcute cu terenuri ce au aparţinut Brătienilor. Toţi au fost bine, şi-au construit în Ştefanesti vile şi cartiere încălcând toate normele de urbanism. La noi locuiesc mulţi politicieni ai puterii, iar oraşul, în loc să fie perla judeţului, este cenuşăreasa Argeşului. Dacă faci gălăgie, ţi se transmite voalat să laşi ciocul mic că nu e bine”.



Fostul premier Nicolae Văcăroiu are vilă la Ştefăneşti de mulţi ani FOTO: Wow Biz

Printre cei care au vile la Ştefăneşti se numără fostul premier Nicolae Văcăroiu, senatorul PSD Şerban Valeca-preşedintele PSD Argeş, deputatul ALDE Andrei Gerea, senatorul ALDE Iani Popa, preşedintele Consiliului Judeţean Argeş-Dan Manu, vicepreşedintele CJ Argeş-Simona Brătulescu. De asemenea, zeci de judecători şi procurori au vile la Ştefăneşti.

La începutul lui 2018, zeci de tone de deşeuri depozitate direct pe pământ au fost găsite la Ştefăneşti FOTO: Jurnalul de Argeş

În ianuarie 2018, la Ştefăneşti au fost descoperite tone întregi de deşeuri depozitate direct pe pământ, iar o firmă a fost amendată de Garda de Mediu cu 200.000 lei.

Cea mai cunoscută afacere cu terenurile ce au aparţinut Brătienilor este investigată de DNA de mai mulţi ani şi vizează o despăgubire de 10 milioane de euro dată de ANRP pentru un teren de 90 de hectare de la Ştefăneşti, teren pentru care drepturile litigioase au fost cumpărate de mai mulţi oameni de afaceri pentru doar un milion de euro. Printre beneficiarii despăgubirii s-a numărat şi Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu.

În 2008, descendenţii familiei Brătianu revendică 90 de hectare de teren în comuna Ştefăneşti. Terenul era ocupat de alte persoane, care fuseseră împroprietărite acolo. După ce a câştigat mai multe procese cu statul român, Radu Pricop şi partenerii săi au obţinut de la ANRP o despăgubire de 10 milioane euro, folosind însă documente considerate a fi false. Ancheta a fost demarată în 2014, când Prefectura Argeş a cerut în instanţă revizuirea modalităţii prin care a fost admisă retrocedarea a 90 hectare de teren, după ce s-a descoperit că printre documentele din dosar care au stat la baza deciziei se număra şi un certificat care a atestat moartea Eleonorei Brătianu, una dintre moştenitoarele legale ale Brătienilor, deşi aceasta trăia la data când fusese emis actul. În 2009, prin instanţă, ea fost declarată decedată, deşi ea a murit în 13 mai 2011.