Controversele din jurul morţii lui River Phoenix, fratele lui Joaquin Phoenix. Cum a ajuns să fie învinovăţit un membru al trupei Red Hot Chilli Peppers

River Phoenix s-a născut pe 23 august 1970 şi a început să apară în reclame TV la 10 ani. Talentul său i-a adus primul rol într-un film la doar 15 ani, în pelicula Explorers. Primul rol în care a fost remarcat a fost în filmul Stand by Me din 1986, realizat după o carte a lui Stephen King.

La doar 18 ani, în 1988, River Phoenix a fost nominalizat la Premiul Oscar şi la Globul de Aur pentru cel mai bun rol secundar pentru interpretarea memorabilă din filmul Running on Empty. Trei ani mai târziu, pentru interpretarea din pelicula My Own Private Idaho, River Phoenix a câştigat Cupa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneţia.

Pe 31 octombrie 1993, River Phoenix a leşinat în faţa clubului The Viper Room din West Hollywood, pierzându-şi în scurt timp viaţa din cauza unei supradoze de droguri. Când ambulanţa a sosit, River Phoenix încă era în viaţă şi a fost transportat la Spitalul Cedars-Sinai. Manevrele de resuscitare nu au reuşit însă, iar moartea starului a fost declarată pe 31 octombrie 1993, la ora 1:51 a.m. Autopsia din 15 noiembrie 1993 a arătat că River Phoenix avea cocaină şi morfină în sânge.

După moartea lui River Phoenix au apărut mai multe cărţi în care se fac diverse ipoteze legate de circumstanţele morţii vedetei, aducându-se inclusiv acuze la adresa lui John Frusciante, component al trupei Red Hot Chilli Pepper şi bun prieten cu River Phoenix.

În cartea ”Pink”, regizorul Gus Van Sant a scris că River Phoenix nu era un consumator frecvent de droguri, ci unul ocazional şi că actorul avea probleme mai mari cu consumul de alcool.

În cartea ”Running With Monsters”, publicată în 2013, Bob Forrest, bun prieten cu River Phoenix, a scris că în ultimele zile ale sale actorul a petrecut mult timp cu chitaristul John Frusciante de la Red Hot Chilli Pepper, cei doi consumând cantităţi mari de droguri, în special heroină şi cocaină şi dormind extrem de puţin.

Forrest mai precizează în cartea sa că în seara zilei de 30 octombrie 1993 River Phoenix a sosit la clubul din West Hollywood împreună cu John Frusciante, acolo întâlnindu-se cu Johnny Depp, cu Flea de la Red Hot Chilli Pepper şi cu Joaquin Phoenix şi cele două surori ale actorului. Forrest a declarat ulterior că River Phoenix a intrat deja drogat în club.

Gavin Edwards, un alt apropiat al lui River Phoenix, a dat vina tot pe John Frusciante, acuzându-l pe chitarist că i-a dat actorului drogurile ce aveau să îi curme viaţa. Într-un interviu acordat regizorului William Richert, Edwards spunea în 2013 că John Frusciante a mers la un moment dat la masa lui River Phoenix şi i-a dat un pahar mic de culoare albastră, spunându-i: ”Bea asta, te vei simţi fabulos”.

Ce e cert însă e faptul că familia lui River Phoenix nu a depus vreodată vreo plângere împotriva cuiva pentru moartea tânărului star.