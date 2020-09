„Gaură” de 11 milioane de lei din cauza unui „Dorel” cu mapă. Aşa s-a scumpit noua sală polivalentă din Piteşti

Concret, angajaţii de la Apă Canal, societate aflate în subordinea Primăriei, au transmis antreprenorului date despre reţeaua de canalizare de pe viitorul şantier ce nu corespondeau cu realitatea din teren.

Antreprenorul a considerat obligatorie investigaţia suplimentară geofizică în domeniul electromagnetic pentru stabilirea poziţiei exacte a reţelei de canalizare pluvială. Investigaţia suplimentară a fost făcută, aşa cum se precizează în documentele CNI, „şi având în vedere necorelarea dintre situaţia prezentată în documentaţia de ofertare-studiul de fezabilitate şi documentele puse la dispoziţie la predarea primirea amplasamentului în vederea proiectării”.

Iar într-o adresă trimisă Primăriei Piteşti de către CNI la sfârşitul lunii iulie, se precizează că după finalizarea investigaţiei suplimentare s-a concluzionat că

„Reţeaua de canalizare pluvială traversează terenul unde va fi viitoarea sală pe o altă poziţie şi la o altă adâncime decât cele indicate în documentele beneficiarului (n.red.- Primăria Piteşti) puse la dispoziţie în faza de licitaţie. Iar adâncimea reală a reţelei de canalizare pluvială face imposibilă realizarea unui nivel subsol. Având în vedere că prin Hotărârea de Consiliu Local din 24 mai 2018 Primăria Piteşti trebuia să predea către CNI amplasamentul liber de sarcini, aceste lucrări suplimentare rezultate în urma modificării soluţiei de proiectare va trebui să fie suportate de către Primăria Piteşti”.

Costul lucrărilor suplimentare stabilit iniţial a fost stabilit la 10.7 milioane lei. Ulterior, Compania Naţională de Investiţii a transmis pe 29 iulie a.c. Devizul General actualizat, ce se ridica la suma de 11,4 milioane lei, aici fiind incluse în plus printre altele cheltuielile pentru consultanţă tehnică, în valoare de aproape 540.000 lei. Numai că pe 13 august a.c., Consiliul Local Piteşti a dat o hotărâre cu suma veche, în cuantum de 10,7 milioane lei. Iar pe 25 august a.c., CNI a trimis o nouă adresă Primăriei Piteşti, specificând că suma transmisă „nu este corectă şi trebuie suplimentată”.

Primarul Piteştiului: „Nu ştiu dacă a fost sancţionat cineva”

I

I-am solicitat şi lui Cornel Ionică, primarul Piteştiului, un punct de vedere legat de această problemă ce va duce la cheltuirea a încă 11 milioane de lei din bani publici. L-am întrebat pe primarul Piteştiului şi dacă a fost cineva tras la răspundere pentru această greşeală, însă răspunsul dat de către Cornel Ionică a fost unul foarte evaziv:

„În orice situaţie, constructorul tot la modul acesta făcea analiza. Sunt 50 de piloni ce trebuie puşi pentru rezistenţă, nu puteau fi puşi peste acea reţea. Proiectul a fost avizat prin Compania Naţională de Investiţii. Nu ne aşteptam la suma asta, dar ne aşteptam la cheltuieli suplimentare. Suma este foarte mare, aşa este. Specialiştii de la CNI ne-au spus că va trebui cumva să protejăm acea reţea de canalizare printr-un proiect adecvat. Şi ne-am trezit cu sumele acestea impuse de CNI pentru rezolvarea situaţiei în sine. Nu ştiu dacă a fost sancţionat cineva legat de această problemă”.

Am vorbit şi cu Mihail Marinescu, directorul general al Apă Canal 2000 SA pentru a ne spune mai multe legat de această eroare ce va trebui remediată scump din bani publici şi de cine a greşit. Şi în acest caz, răspunsul a fost unul evaziv.

„Noi am acordat avizul conform procedurilor. Noi am transmis doar documentaţia ce ne priveşte pe noi. Nu am greşit cu absolut nimic. Nu e treaba mea să verific cine a greşit. Noi am dat documentaţia conform solicitării, am spus foarte clar ce trece şi pe unde trece. A fost foarte mică diferenţa între ce am dat noi şi ce au făcut dumnealor când au făcut partea de proiectare”, spune Mihail Marinescu.

Mai trebuie spus că din cauza modificării proiectului, suprafaţa desfăşurată va fi cu aproape 2.300 mp mai mare, depăşind 20.000 mp, iar durata termenului de execuţie a lucrărilor se decalează cu 77 de zile, crescând de la 840 la 917 zile.

Viitoarea sală polivalentă din Piteşti, care va fi cea mai modernă din România, va fi construită de o firmă din Sibiu, aceeaşi firmă ce a realizat stadionul Ion Oblemenco din Craiova şi Cluj Arena. Proiectul este finanţat prin Compania Naţională de Investiţii.

Viitoarea sală polivalentă din Piteşti va avea aproape 5.000 de locuri şi câteva sute de locuri de parcare. Proiectarea a durat patru luni, iar execuţia propriu-zisă a sălii va fi finalizată în toamna anului 2022. Valoarea contractului pentru viitoarea sală polivalentă din Piteşti este de 99,4 milioane de lei, inclusiv TVA.

Vă mai recomandăm şi:

Reacţia soţiei marelui Dobrin faţă de candidaţii care folosesc imaginea FC Argeş: „Sunt revoltată!“

Încep lucrările la cea mai modernă sală polivalentă din România