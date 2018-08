Compresele cu mentă. Cum se pregătesc şi pentru ce sunt utile

Planta este renumită pentru proprietăţile terapeutice multiple.

„Binecunoscutul mentol, substanţa căreia substanţa îi datorează aroma specifică, are efect antispastic, antiseptic, carminativ, colagog, antiinflamator şi vasodilatator. Menta este un adjuvant în tulburările hepatice şi digestive, combate colicele hepatice, spasmele pilorice şi gastrointestinale, colita spastică şi de fermentaţie intestinală, infecţiile gastrointestinale, greaţa, voma, aerofagia, digestia leneşă, balonările abdominale, diareea cronică, dizenteria şi indigestia, având efecte benefice şi în caz de intoxicaţii şi oxiuraza”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.

Toate aceaste indicaţii terapeutice sunt legate de uzul intern al plantei, însă de virtuţile terapeutice ale mentei ne putem folosi şi dincolo de consumarea clasicelor ceaiuri.

În uz extern, sub forma mai puţin populară, a compreselor, spre exemplu, menta este recomandată de la tratarea coşurilor, până la calmarea arsurilor uşoare.

„În caz de acnee, se pun pe zonele afectate comprese cu infuzie combinată de mentă (preparată din una-două linguriţe de plantă la o cană de apă) Are efecte antiinflamatoare şi antiiritative, eliminând anumite bacterii de la nivelul pielii. Tot în uz extern, menta este utilă şi în ameliorarea mâncărimilor pielii şi arsurilor uşoare, cazuri în care se pun comprese reci cu infuzie combinată de mentă, în care se adaugă şi o picătură de ulei volatil din această plantă. Remediul are o acţiune antiinflamatoare, utilă în eczemele alergice, urticarie etc. Şi în cazul crăpăturilor de la nivelul pielii sânilor se pot folosi comprese cu infuzie combinată de mentă”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea, care recomandă, mai ales în acest ultim caz, şi consultarea unui medic.

Compresele pe bază de mentă sunt utile şi în cazul migrenelor.

„Pentru calmarea durerilor de cap, se diluează trei picături de ulei eteric de mentă cu o lingură de alcool, iar cu preparatul rezultat se pun comprese pe tâmple şi pe frunte, care se acoperă cu un nailon, pentru a nu se evaporă substanţele volatile”, mai precizează specialistul.