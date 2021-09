Claudia Nechita, boxeriţă: „Când eram mică, am muncit pe câmp, apoi, cu ambiţie, am ajuns în sala de box“

Maria Claudia Nechita (28 de ani) este multiplă campioană naţională la box, iar cea mai recentă reuşită este ocuparea locului 5 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la categoria 57 de kilograme. A suferit că nu a putut aduce acasă medalia olimpică, mai ales că în cadrul Turneului preolimpic de box de la Paris a învins-o pe campioana mondială din 2018, nemţoaica Ornella Wahner.



Într-un interviu acordat „Weekend Adevărul“, Claudia Nechita spune că ambiţia şi munca sunt cuvintele care o definesc cel mai bine. Ea povesteşte că a început boxul la CS Muscel Câmpulung, sub îndrumarea antrenorului Gheorghe Vlad, iar apoi a fost legitimată la CSA Steaua Bucureşti. Lăsată de mamă în grija bunicii de la Câmpulung Muscel, a trebuit să lupte de mică cu greutăţile vieţii – nu avea nici 13 ani când a început să-şi caute de lucru ca să aibă din ce trăi.

„Weekend Adevărul“: Ce a însemnat pentru tine participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi faptul că ai devenit prima femeie din România care a câştigat un meci de box la o olimpiadă?

Claudia Nechita: A fost o experienţă foarte frumoasă participarea la Jocurile Olimpice, mi-am dorit foarte mult să ajung acolo şi cu atât mai mult sunt recunoscătoare pentru ceea ce am reuşit să fac. Mă bucur că am ajuns la sufletul multor români şi că am ridicat boxul feminin la înălţime.

Claudia Nechita şi antrenorul său - arhivă personală



Câtă muncă e în spatele unei asemenea performanţe şi cât la sută e pasiune? Care este programul unei zile de antrenament?

Aş putea spune că pasiunea şi talentul te pot duce doar până într-un anumit punct, fără muncă este greu să faci ceva. Şi un alt aspect la care eu ţin este disciplina! Am două antrenamente pe zi: cel de dimineaţă este antrenament de pregătire fizică, forţă, coordonare, în funcţie de zile, iar cel de al doilea este de pregătire tehnico-tactică, unde facem la mănuşi, reprize de box cu umbra, saci, coardă. Un antrenament durează în jur de două ore.

Arhivă personală Facebook



Un sport care i s-a potrivit... mănuşă





De când practici boxul? Şi, mai ales, de ce ai ales tocmai acest sport?

Cred că boxul m-a ales pe mine. A fost o inspiraţie de la Dumnezeu să mă îndrept către acest sport, mi-a deschis o nouă cale spre o lume mai bună, care m-a ajutat să cresc şi să fiu o femeie puternică, încrezătoare şi pe propriile ei picioare. Am pus mănuşile în mâini la vârsta de 13 ani – oricum, am fost o fire mai băieţoasă de mică, aşa că mi s-a potrivit... mănuşă.

Claudia Nechita - arhivă personală Facebook



Cum au fost începuturile? Antrenorul tău spunea că ai luat de mică viaţa în piept şi că ai fost nevoită să munceşti de la o vârstă fragedă pentru a te putea întreţine.

Nu a fost uşor, însă acum, uitându-mă în trecut, sunt mândră de ce am realizat. Am muncit de mică şi nu m-am dat în spate de la nimic – am fost ambiţioasă de când mă ştiu. Mergeam la muncă la câmp, am lucrat chiar şi într-o spălătorie pe timp de vară, şi cu banii mi-am cumpărat haine şi rechizite pentru la şcoală. Toate astea m-au ajutat ca eu să mă dezvolt şi nu m-am victimizat niciodată. De la 15 ani deja am plecat de acasă la lot şi m-am descurcat singură fără să cer ajutorul nimănui, ba chiar mai mult, mi-am ajutat şi familia, atât cât am putut şi eu.

Arhivă personală Facebook



Cine te-a inspirat?

În primul rând, antrenoarea mea, Mihaela Lăcătuş, care este singura campioană mondială de la noi, de la fete. Ea m-a motivat prin ambiţia pe care a avut-o de a deveni cea mai bună şi astfel mi-am dorit şi eu să ajung într-o zi cea mai bună. Apoi, un alt model pentru mine este prietena şi colega mea de cameră, Lăcrămioara Perijoc, o femeie luptătoare şi cu o voinţă de fier, care m-a susţinut de fiecare dată şi a fost alături de mine.

Planuri pentru viitori campioni

A existat vreo situaţie mai complicată în care te-a ajutat faptul că eşti boxeriţă?

Te îmbărbătează puţin sportul acesta şi nu am avut niciodată probleme cu nimeni, dar mi-am şi văzut mereu de treabă, nu am căutat conflicte cu nimeni. Foarte mulţi mă ştiau că sunt sportivă şi le era puţin frică de mine.

Ce ţi-ai propus pentru viitor?

Momentan vreau să fac performanţă în box şi îmi doresc foarte mult medalia olimpică. Apoi, când va fi momentul să fac un pas în spate, tot în domeniul sportului vreau să rămân. Îmi doresc să înfiinţez o academie de box care să îmi poarte numele şi care să crească viitori campioni.

CIFRĂ

5 este locul pe care l-a ocupat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

"Cred că boxul m-a ales pe mine. A fost o inspiraţie de la Dumnezeu să mă îndrept către acest sport, mi-a deschis o nouă cale spre o lume mai bună, care m-a ajutat să cresc şi să fiu o femeie puternică, încrezătoare şi pe propriile ei picioare" - Maria Claudia Nechita.

Claudia Nechita - arhivă personală Facebook