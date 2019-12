Cetăţeanul italian dat dispărut la Piteşti a fost găsit în judeţul Olt. Bărbatul nu ştie cum a ajuns acolo

După câteva zile în care rudele n-au ştiut nimic despre el şi l-au dat dispărut, Luigi Pieruzzi a ajuns din nou în familie.

"Bărbatul a fost găsit în comuna Pleşoi, jud. Olt. Pe durata dispariţiei, nu a fost victima vreunei infracţiuni", precizează IPJ Argeş.

S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, când poliţiştii din Olt au văzut o maşină în care se afla un bărbat la poarta unei familii din localitate. Oamenii legii au observat că bărbatul era confuz. Nu ştia cum a ajuns acolo, de unde a venit sau încotro dorea să ajungă. Au aflat cui aparţine maşina şi au constatat că bărbatul era căutat.

Reamintim că IPJ Argeş a solicitat sprijin pentru găsirea bărbatului dat dispărut chiar de fiul său vitreg.

"Mi-a dispărut tatăl ieri după masă (orele 14:00, hyundai getz, bleumarin metalizat, Ag 48 LGY). Situaţia este foarte delicată, l-am lăsat în maşină jumătate de oră până am plătit nişte facturi, iar când m-am întors la maşină dispăruse cu tot cu maşină. Precizez că se află sub tratament psihic (suferă de Alzhameir), este tatăl meu vitreg, cetăţean italian, în vârstă 70 ani. L-am căutat ieri toată ziua până noaptea la 01:30, am fost la poliţia rutieră, locală, am dat toate datele şi l-au dat în urmărire în tot judeţul Argeş. Acum, în acest moment îl caut de la orele 07:00 împreună cu cei de la poliţia locală dar nimic.

Va rog din suflet AJUTAŢI-MĂ !", a scris Marius Alexandru, miercuri, pe pagina sa de Facebook, după care dispariţia bărbatului a fost anunţată oficial.