Cetăţean italian dat dispărut la Piteşti. "Când m-am întors, dispăruse cu tot cu maşină"

Anunţul a fost postat astăzi pe pagina de Facebook Piteşti oraşul meu dar şi în alte grupuri din reţeaua de socializare.







"Mi-a dispărut tatăl ieri după masă (orele 14:00, hyundai getz, bleumarin metalizat, Ag 48 LGY). Situaţia este foarte delicată, l-am lăsat în maşină jumătate de oră până am plătit nişte facturi, iar când m-am întors la maşină dispăruse cu tot cu maşină. Precizez că se află sub tratament psihic (suferă de Alzhameir), este tatăl meu vitreg, cetăţean italian, în vârstă 70 ani. L-am căutat ieri toată ziua până noaptea la 01:30, am fost la poliţia rutieră, locală, am dat toate datele şi l-au dat în urmărire în tot judeţul Argeş. Acum, în acest moment îl caut de la orele 07:00 împreună cu cei de la poliţia locală dar nimic.

Va rog din suflet AJUTAŢI-MĂ !", a scris Marius Alexandru.