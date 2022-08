 Centrul Judeţean de Cultură şi Arte Argeş a devenit partener al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti a participat, de-a lungul anilor, la mai multe evenimente sub patronajul UNESCO, cele mai reprezentative fiind Festivalul Art&Tolerance de la Vence, Franţa, Sile Folk Festival Treviso, Italia, în calitate de parteneri sau invitaţi.

Acum va putea organiza evenimente sub sigla CNR UNESCO, pentru că Centrul Judeţean de Cultură şi Arte Argeş, instituţie sub tutela căreia se află, a obţinut statutul de partener al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, tocmai datorită acestor activităţi desfăşurate în sprijinul conservării şi promovării patrimoniului cultural imaterial românesc.





„Titlul de partener CNR UNESCO este o confirmare a faptului ca activitatea desfăşurată de Centrul Judeţean de Cultură şi Arte Argeş are relevanţă pentru agenda UNESCO atât în plan naţional, cât şi internaţional. Trebuie să precizez că CJCA a depus dosarul de candidatură la câteva săptămâni de la înfiinţarea instituţiei, condiţiile de eligibilitate fiind îndeplinite datorită activităţii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti. Îi felicit pe toţi profesorii şi colaboratorii Şcolii, care în ultimii ani, mai ales, s-au remarcat prin organizarea unor evenimente deosebite dedicate păstrării şi transmiterii patrimoniului cultural imaterial”, explică, pentru „Adevărul”, Elena Iagăr, managerul interimar al CJCA Argeş.

Cum s-a ajuns la obţinerea acestui statut

Metodologia pentru acordarea acestui statut, elaborată la începutul acestui an de Comisia Naţională a României, s-a adresat instituţiilor de cultură care desfăşoară activităţi cu caracter educaţional, ştiinţific sau cultural cu relevanţă pentru agenda UNESCO în plan naţional şi internaţional.

Foto: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti

„Am aplicat şi noi pentru dobândirea statutului de partener al CNR UNESCO. Pe lângă programul anual de activităţi al instituţiei noastre, din care reiese clar continuitatea în ceea ce priveşte conservarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial, probabil a contat foarte mult şi participarea cu succes a Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti în proiectul Together Yesterday and Today. You and Me!, organizat în primăvara acestui an de doamna profesor Mirela Tanc sub auspiciile CNR UNESCO, la Expoziţia Internaţională Dubai 2022”, precizează Elena Iagăr, managerul interimar al CJCA Argeş.

Foto: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti

În urmă cu câteva luni, elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Piteşti făceau, online, senzaţie la Dubai cu măiestria lor în confecţionat mărţişoare tradiţionale.

„Atelierul de confecţionat mărţişoare, mentorat online de Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti în cadrul acestui eveniment, a adus în faţa participanţilor prin intermediul tehnologiei, un adevărat regal artistic organizat de această şcoală, sub coordonarea directoarei Elena Iagăr cu participarea cursanţilor Secţiilor de Ţesut-Cusut de la Bogaţi (coordonator Flory Buia) şi Popeşti (coordonator Veronica Iordăchiţă), meşterilor populari Marilena Iosifaru din Corbeni şi Viorica Olivotto din Nucşoara, ansamblurilor de dansurilor populare Murguleţu din Popeşti (instructor Gheorghe Iordăchiţă) şi Doruri de câmpie din Hârseşti (instructor Loredana Costache) şi profesorilor George Mărgineanu, Dragoş Dinescu şi Cătălin Iancu”, se arăta în comunicatul oficial al CNR Unesco publicat la finalul evenimentului.

Elevi ai Şcolii Populare la un atelier de mărţişoare Captură video: Doru Dobrica





Statutul nu implică aspecte financiare

Statutul de Partener Instituţional acordat de CNR UNESCO reprezintă o formă de susţinere şi confirmare cu valenţe reputaţionale, însă el nu implică aspecte financiare şi nici nu dă instituţiei argeşene dreptul de a utiliza infrastructura Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

Foto: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti

Totuşi, graţie acestui statut, acordă dreptul de a utiliza logo-ul oficial al CNR UNESCO. Primul eveniment ce va fi organizat de Centrul Judeţean de Cultură şi Arte Argeş şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Piteşti sub sigla CNR UNESCO va fi Tabăra Internaţională de Meşteşuguri „Tradiţii din regiunea ta” ce va avea loc la Cabana Voina în perioada 30 august – 2 septembrie 2022.

Foto: Şcoala Populară de Arte şi Meserii Piteşti

