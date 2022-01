Cea mai cunoscută florăreasă din Piteşti, condamnată pentru trafic de influenţă. Olga Panaete a fost şi colaborator al Securităţii pe când lucra la Uzina Dacia

Magistraţii Tribunalului Argeş au condamnat-o pe fond pe Olga Panaete la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare în martie 2021 pentru că şi-ar fi exercitat influenţa pe lângă funcţionari publici în scopul obţinerii unui permis de conducere şi a unui post la un centru din subordinea DGASPC Argeş. Aceasta a făcut apel, numai că la sfârşitul săptămânii trecute Curtea de Apel Piteşti i-a respins definitiv apelul.

Olga Panaete va avea şi un termen de supraveghere de patru ani, trebuind să presteze şi 120 de zile de muncă în folosul comunităţii. Judecătorii au decis şi confiscarea sumelor de 350 euro şi 2.000 de lei de la Olga Panaete.

Extrem de cunoscută în Argeş, Olga Panaete era prezentă anual la Simfonia Lalelelor, cea mai mare expoziţie florală din România, unde avea un stand. Printre cei cărora le-a oferit flori s-au numărat zeci de ambasadori, primari şi parlamentari. Primăria Piteşti a premiat-o de câteva ori pentru aranjamentele florale realizare la expoziţie.

Olga Panaete alături de Liviu Dragnea FOTO: Denis Grigorescu

Problemele pentru Olga Panaete au început în martie 2018, după ce Constantin Florinel, manager al unei şcoli de şoferi din Piteşti, a făcut un denunţ prin care preciza că unul dintre cursanţii săi, Ionuţ Mărunţelu, i-a spus pe 26 februarie 2018 că i-ar fi dat Olgăi Panaete 200 de euro pentru a interveni pe lângă un angajat din cadrul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Argeş, „pentru a-l ajuta cu programare la proba practică a examenului de permis auto, întrucât are relaţii“.

Din rechizitoriul de zeci de pagini întocmit de către procurori, a ieşit la iveală faptul că Olga Panaete, conform martorului Vasile Dumitru, „avea relaţii în aproape toate mediile, atât la paşapoarte, cât şi la Poliţia Argeş, la Primăria Piteşti, la Prefectură, deoarece la diverse evenimente realiza aranjamente florale pentru aceste instituţii, fără a percepe bani”.

Limbaj codificat

Conform rechizitoriului anchetatorilor, pe 26 iulie 2018, denunţătorul Constantin Florinel a purtat o discuţie „înregistrată în mediul ambiental cu Panaete Gherghina privind reprogramarea investigatorului sub acoperire Anton Adrian la o dată cât mai apropiată în timp în vederea susţinerii probei practice a examenului pentru obţinerea permisului, ocazie cu care inculpata i-a pretins lui Constantin Florinel 300 euro pentru a interveni la şeful SRPCIV Argeş, Angheloiu Emil, pentru a-l convinge să reprogrameze investigatorul sub acoperire”. Investigatorul sub acoperire a promovat ulterior examenul pentru categoria B.

Audiat ca martor, Emil Angheloiu le-a declarat procurorilor că Olga Panaete a utilizat în cadrul unei conversaţii telefonice pe care au avut-o sintagma „doctor”, afirmând „mă duc la doctor la operaţie”, referindu-se, de fapt, la un examinator din cadrul SRPCIV Argeş şi la proba de traseu. Alte sintagme codificate utilizate de către Olga Panaete, conform anchetatorilor, erau „să scoată măseaua cu totul” - legat de programarea la proba practică şi promovarea acestei probe, dar şi „operaţie” - privind proba de traseu a examenului pentru a obţine permisul.

Colaborator al Securităţii

Mai trebuie spus şi că, printr-o sentinţă irevocabilă dată în februarie 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat calitatea de colaborator al Securităţii pentru Olga Panaete. Concret, Olga Panaete a fost recrutată în decembrie 1977 de Securitate, în perioada în care lucra ca muncitoare la serviciul import-export de la Uzina Dacia. Olga Panaete a fost recrutată sub numele conspirativ ”Panait” ca „gazdă casă întâlniri“, garsoniera acesteia fiind destinată ”legăturii dintre organele de securitate şi sursele încadrate la problema comerţ, protocol şi apărarea secretului de stat”, după cum se precizează în sentinţa Înaltei Curţi. Concret, Olga Panaete şi-a pus voluntar locuinţa la dispoziţia Securităţii timp de câţiva ani.

