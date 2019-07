Ce poţi păţi când mergi cu Matizul şi eşti lovit de combina agricolă condusă de un tată de poliţist: „Agentul «a omis» să-i treacă numele în procesul verbal“

Doi soţi din Argeş au fost la un pas să sfârşească în maşina Daewoo Matiz în care se aflau după ce-au fost loviţi de o combină agricolă. Accidentul în care au fost implicaţi s-a produs pe 7 iulie 2019 pe drumul naţional din comuna argeşeană Ungheni.

„Când am încercat să depăşim combina agricolă, şoferul utilajului, care cred că nu ne-a văzut, a tras stânga. Am virat şi noi ca să ocolim şi am pus frână, să nu intrăm în şanţ. A intrat cu partea din faţă fix în noi, strigând că nu-l ţin frânele. Când am coborât, a sărit să ne ia la bătaie“, explică Mădălina Badea Ciupitu, soţia şoferului Matizului, aflată pe scaunul din dreapta.

Femeia spune că poliţistul sosit la faţa locului n-a vrut să-i ia conducătorul combinei declaraţie şi se arată indignată de conţinutul procesului verbal, în care nici măcar nu apare numele conducătorului combinei. Mai mult, în documentul întocmit se specifică faptul că şoferul Matizului a efectuat o manevră de frânare „fără a avea un motiv întemeiat”.





„Ce-ai făcut, nea Ioane?!“

„Cum să frânezi fără motiv, culmea, în faţa unei combine, intenţionat, mai ales când ştii că ai butelia de gaz a maşinii în spate? Poliţistul şi cel care conducea combina, tatăl unui fost poliţist care i-a fost superior agentului constatator, se cunosc bine. Când a ajuns la locul accidentului i-a zis: «Ce-ai făcut, nea Ioane?!». Nu întâmplător a omis să-i treacă numele în procesul verbal sau faptul că circula neînmatriculat şi neînregistrat pe un drum public. Nici măcar nu mă pot folosi în instanţă de acest procest verbal, ca să-mi recuperez paguba“, mai spune Mădălina Badea Ciupitu. Femeia a sesizat corpul de control al Ministerului de Interne pentru abuz în serviciu.



Cu privire la utilajul agricol, şefii Inspectoratului de Poliţie Argeş spun că, potrivit prevederilor legale, nu este obligatorie înmatricularea sau înregistrarea. Pe de altă parte, cei de la ÎPJ Argeş susţin că soţii Ciupitu pot cere despăgubiri în instanţă chiar dacă numele şoferului combinei nu apare în procesul verbal.



Răspuns îndoielnic al Poliţiei Argeş



„Despre modul de soluţionare a evenimentului rutier, încadrarea se face pe baza aspectelor constatate de organul constatator la faţa locului, coroborat cu relaţiile oferite de conducătorii autovehiculelor implicate, oferite în scris. În situaţia în care părţile au dubii referitor la cele constatate, au posibilitatea de a se adresa instanţei de judecată competentă, conform menţiunilor care sunt cuprinse şi în rubricaţia formularului care se încheie de către organul constatator“, a precizat Florin Popa, purtătorul de cuvânt al IPJ Argeş.



Totuşi, prevederile legale menţionate de şefii Poliţiei Argeş precizează că orice vehicul (nu neapărat autovehicul) care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, iar în cazul de faţă există suspiciunea că respectiva combină ar fi avut probleme cu sistemul de frânare. Am încercat să contactăm şi conducătorul combinei pentru un punct de vedere, dar nu am reuşit.

Mădălina şi Aurel Ciupitu se aflau în Matiz

