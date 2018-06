Ce înseamnă principiul de drept „ne bis in idem“

Principiul de drept "ne bis in idem" interzice, practic, reluarea procedurilor penale ce au fost închise printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

"Principiul ne bis in idem se opune urmăririi sau sancţionării unei persoane pentru săvârşirea unei infracţiuni pentru care persoana respectivă a fost deja achitată sau condamnată printr-o hotărâre definitivă conform legii şi procedurii penale a statului. Acest principiu este aplicabil şi în cazul în care pentru fapta comisă persoana a fost sancţionată contravenţional, întrucât ea poate fi considerată ca având un caracter „penal” în sensul autonom pe care Convenţia Europeană a Drepturilor Omului îl acordă respectivei noţiuni", explică avocatul Raluca Cârstea, Legal-Land

Art. 6 al Noului Cod de Procedură Penală prevede că nicio persoană nu va fi (i) urmărită penal, (ii) judecată, (iii) pedepsită pentru aceeaşi infracţiune.

"Incidenţa într-o cauză penală a principiului ne bis in idem presupune analiza sancţiunii aplicate anterior şi dacă aceasta se circumscrie sau nu noţiunii de „acuzaţie penală”, stabilirea identităţii dintre faptele din prima procedură şi cele din a doua procedură şi analiza dublei proceduri. În dreptul intern, anumite fapte care au o conotaţie penală, datorită gradului scăzut de pericol social, nu sunt calificate drept infracţiuni, ci contravenţii", arată avocatul Raluca Cârstae, Legal-Land.

"Pentru o situaţie identică judecată deja, nu se poate demara un nou proces"

Deşi referirile vizează nereluarea procedurilor penale ce au fost închise printr-o hotărâre judecătorească definitivă, principiul fiuncţionează şi în Dreptul Civil.

"Principiul „ne bis in idem”, cu particularităţile specifice, se aplică atât in materie penală, cât si in cea civilă. Practic, continutul acestuia se referă la faptul că, pentru o situaţie identică judecată deja, nu se poate demara un nou proces. Ca urmare, odată pronunţată o hotărâre definitivă pentru un anume aspect, in legătură cu aceleasi părţi si aceeasi cauză juridică cele statuate de instaţă devin obligatorii. O a doua acţiune este inadmisibilă", explică, pentru Adevărul, avocatul Liviu Stancu.