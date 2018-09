Ce beneficii are pentru sănătate jabuticaba, unul dintre cele mai ciudate fructe din lume

Fructele jabuticaba seamănă cu nişte struguri de un violet închis, au o pulpă ce poate fi mâncată crudă sau poate fi utilizată pentru diverse jeleuri, siropuri sau gemuri. Inconvenientul la jabuticaba este acela că este un fruct foarte perisabil, tocmai de aceea în Europa se comercializează în cutii. Fructele au şi proprietăţi curative, decocturile din acestea fiind utile în gargarele contra amigdalitei rebele. Ameliorează astmul bronşic, opresc stările de diaree şi, mai nou, s-a descoperit că reprezintă şi un puternic anticancerigen.

După cum spune biologul Magda Mosoiu, ”Sunt mai multe tipuri de jabuticaba, dar cel mai cunoscut este jabuticaba-sabará. Fructele jabuticaba cresc pe trunchiul copacului lor şi trebuie să fie ingerate de îndată ce sunt recoltate, astfel încât să nu se oxideze atât de mult, dar pot fi consumate şi ca suc, jeleu, lichior şi chiar vin. Gustul său este dulce, cu un aspect uşor acru”.

Pulpa sa are puţine calorii si carbohidraţi şi conţine cantităţi mari de vitamina C şi alte vitamine cum ar fi vitamina E, acid folic, niacin, tiamină si riboflavină. De asemenea, are minerale precum potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor şi zinc.

Deoarece are proprietăţi antioxidante şi este capabilă să reducă şi să combată radicalii liberi care sunt responsabili pentru inflamaţia, intoxicaţia şi îmbătrânirea pielii noastre, antocianidinele din jabuticaba pot aduce diferite beneficii precum reducerea producţiei de histamină ajutând ajuta la creşterea rezistenţei organismului, la scăderea colesterolului rău şi la lupta împotriva radicalilor liberi;

Jabuticaba ajută, de asemenea, la întărirea vaselor de sânge, prevenirea bolilor legate de acestea, cum ar fi vene varicoase şi accidente vasculare cerebrale.

Deoarece pulpa fructului de jabuticaba are un nivel ridicat de minerale, cum ar fi calciu, potasiu şi magneziu, beneficiile lui se pot extinde şi asupra oaselor şi a dinţilor, deoarece aceste minerale ajută la întărirea acestora, prevenind boli mai grave, cum ar fi osteoporoza;

Pentru că are acid folic şi fier, acest fruct este recomandat femeilor gravide, deoarece poate ajuta la creşterea şi dezvoltarea fătului.