Ce actori au luat premiul Oscar la debut

Patru femei au obţinut Oscarul pentru cea mai bună actriţă jucând într-un film de debut. Este vorba de Shirley Booth (Come Back, Little Sheba, 1952), Julie Andrews (Mary Poppins, 1964), Barbra Streisand (Funny Girl, 1968) şi Marlee Matlin (Children of a Lesser God, 1986).

La categoria cel mai bun actori, doar trei actori aflaţi la debut într-un film au câştigat preţioasa statuetă: Harold Russell (The Best Years of Our Lives, 1946), Timothy Hutton (Ordinary People, 1980) şi Haing S. Ngor (The Killing Fields, 1984).

În schimb, la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, lista numără nu mai puţin de nouă vedete ale marelui ecran: Gale Sondergaard (Anthony Adverse, 1936), Katina Paxinou (For Whom the Bell Tolls, 1943), Mercedes McCambridge (All the King's Men, 1949), Eva Marie Saint (On the Waterfront, 1954), Jo Van Fleet (East of Eden, 1955), Tatum O'Neal (Paper Moon, 1973), Anna Paquin (The Piano, 1993), Jennifer Hudson (Dreamgirls, 2006) şi Lupita Nyong'o (12 Years a Slave, 2013).

În 1946, aflat la debut, Harold Russell a câştigat un Oscar onorific pentru rolul din The Best Years of Our Lives.

Doi tineri actori aflaţi la debut au reuşit să obţină Oscarul juvenil. Este vorba de Claude Jarman Jr. (The Yearling, 1946) şi Vincent Winter (The Little Kidnappers, 1954).