Cartierul din Piteşti fără apă, canalizare, asfalt şi gaze, în care trăiesc 140 familii

Mai mult, cartierul a fost ignorat de către Apă Canal, societate aflată în subordinea Consiliului Local Piteşti, deşi aceasta implementează deja un proiect cu fonduri europene de 165 milioane euro, ce prevedea printre altele şi extinderea reţelei de canalizare cu 254 kilometri şi a reţelei de apă cu peste 49 de kilometri în Piteşti şi în judeţul Argeş.

Cristian Gentea, noul primar al Piteştiului, a fost de mai multe ori în ultimele săptămâni în Colonia ACH şi s-a crucit de ce a găsit acolo.

„Nu este normal că această zonă că nu are utilităţi, nu are nici măcar canalizare, deşi este o parte a Piteştiului. Este revoltător că această zonă a fost ignorată timp de câteva decenii. Am mers la Apă Canal, am discutat cu directorul Marinescu şi am descoperit cu stupoare că în proiectul pe fonduri europene în valoare de 165 de milioane de euro pe care l-au început de mai mulţi ani nu este trecută şi această zonă unde locuiesc 140 de familii şi trăiesc peste 250 de oameni”, spune Cristian Gentea, noul primar al Piteştiului.

Concret, proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Argeş are o valoare totală de 164,6 milioane euro, ponderea importantă din acest proiect având-o lucrările aferente municipiului Piteşti, valoarea acestora fiind de 63.463.481 euro pentru reţelele de alimentare şi de canalizare şi 12.009.494 euro pentru modernizarea Staţiei de epurare Piteşti.

Primarul este foarte revoltat că cei de la Apă Canal au ignorat acest cartier când au implementat proiectul cu fonduri europene şi a luat deja o primă măsură: i-a pus pe cei de la Apă Canal să suporte din bugetul propriu pe 2021 introducerea canalizării în oraş. În plus, drumul principal şi cele două alei aflate pe domeniul public vor fi asfaltate.

Cunoscut sub numele de Colonia ACH, cartierul a fost construit înainte de Revoluţie, din barăci fără nici un fel de confort, pentru muncitorii care lucrau la Hidroconstrucţia, realizând barajele de la Argeş şi alte lucrări de mare anvergură. Aceştia veneau din restul ţării şi aveau şi familiile cu ei. Cum mulţi nu au mai plecat înapoi, spre zonele lor de baştină, aici s-a dezvoltat o adevărată comunitate, ce nu a fost din păcate vreodată bagată în seamă de autorităţi.

„Cea mai stringentă problemă a oamenilor din colonia ACH este legată de linia electrică; au un transformator pe care CEZ acceptă să îl preia, este nevoie de o investiţie în reţea care, pentru oamenii de aici, ar constitui un efort financiar peste puterile lor, cu toate că, odată deveniţi abonaţi, şi-ar primi banii înapoi”, mai precizează primarul Cristian Gentea.

„Nici un parlamentar n-a călcat p-aci în 30 de ani”

Deşi colonia ACH este într-o zonă foarte bună, lângă cel mai mare parc din Piteşti, lângă autostrada A1 şi mall, condiţiile de viaţă de aici te duc cu gândul la un ghetou decât la un cartier al unui oraş ce se pretinde european. Drumurile neasfaltate sunt pline de gropi şi bălţi. Gardurile dărăpănate şi construcţiile improvizate şi vechi te duc cu gândul la un sat uitat de lume. Cartierul pare pustiu, asta şi deoarece cei mai mulţi dintre locuitorii săi lucrează cu ziua în diverse locuri şi se întorc seara târziu.

Colonia ACH ar putea avea canalizare şi asfalt de abia din 2021 FOTO: Denis Grigorescu

Cei mai mulţi dintre cei peste 250 de oameni de aici trăiesc şi muncesc aproape în ilegalitate. O cişmea din capul străzii principale este singura sursă de apă din colonie, iar ca sursă de încălzire, o parte dintre familii au sobe vechi. „Mulţi dintre cei din colonie nu au buletine pentru că nu au domiciliu stabil. Nici eu nu am buletin. Stau aici de 25 ani şi nu putem să facem nimica că nu avem buletin. Nu ne-a băgat nimeni în seamă până acum", precizează Andreea Grigore, de 63 de ani. Lucrează ca femeie de serviciu la mai multe blocuri din Piteşti, iar veniturile ei cumulate sunt de sub 1.000 de lei pe lună. Soţul său a lucrat mai mulţi ani în construcţii, iar acum are o pensie infimă.

Femeia nu vrea să fie fotografiată: „Pozaţi mai bine drumurile ăstea vai de mama lor şi gardurile de stau să cadă… Niciun parlamentar n-a călcat p-aci în treij dă ani. Pentru politicieni noi nu existăm… E trist. Trăim în Piteşti, da’ n-avem gaze, apă şi asfalt”.

În multe cazuri, locuinţele în care stau cei peste 250 de oameni din colonia ACH sunt cocioabe, ridicate în procent mare fără autorizaţii.

Mai mulţi dintre oamenii din colonie au fost de câteva ore în audienţe la foştii primari ai Piteştiului. Degeaba. Mai mult, în 2010, fostul primar Tudor Pendiuc îi ameninţa cu demolarea: „Cine a construit fără autorizaţie trebuie să suporte rigorile - amenzi şi demolare. La noi nimeni din colonie nu a cerut autorizaţie. Vom inventaria toate construcţiile neautorizate şi vom analiza problema ca apoi să găsim o soluţie". Au trecut 10 ani de atunci, timp în care colonia a continuat să supravieţuiască în condiţii mizere, fără apă, gaze şi asfalt.

Şi încă un detaliu: Apă Canal 2000 SA, societatea care i-a ignorat pe oamenii din colonie când a fost vorba de investiţii cu fonduri europene, a avut în 2019 un profit de aproape 6 milioane lei.

„Pentru mine, Colonia ACH merită aceeaşi atenţie ca orice alt cartier al Piteştiului. Oamenii ne-au solicitat să îi ajutăm să treacă iarna, însă eu vreau să găsesc o cale să îi ajutăm pe termen lung, să aibă utilităţi ca toate cartierele civilizate ale Piteştiului”, încheie primarul Cristian Gentea.

Vă mai recomandăm şi:

Câştiga peste 1.000 lire pe săptămână, dar a visat la o fermă în Obârşia. „Nu-mi doream să rămân acolo“ VIDEO

Cinismul Justiţiei în cazul directorului din Mureş detaşat la sute de kilometri de casă după ce a denunţat sistemul clientelar