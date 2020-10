Carieră la Bruxelles. Un român, consilier pentru trei preşedinţi ai Parlamentului European

Marius spune că o carieră în instituţiile europene nu a reprezentat pentru el un scop în sine, însă, odată ajuns la Bruxelles şi la Parlamentul European, s-a simţit în largul său. Şi-a început cariera în 2010, obţinând un stagiu în cadrul Direcţiei Generale de Politici Interne a PE. Fiind masterand în anul 2 în Franţa şi bursier al Guvernului francez, acest stagiu a fost baza pregătirii disertatiei pe care a prezentat-o la Centrul European Universitar din Nancy. Aplicaţia sa pentru stagiu a atras atenţia şefului de unitate, inclusiv pentru că Marius era singurul candidat care bifase cele 3 opţiuni care îl interesau: buget, finanţe, audit.

„Mă consider norocos întrucât am avut şefi care au apreciat calitatea muncii mele, precum şi dăruirea cu care abordăm responsabilităţile sau sarcinile încredinţate. După un stagiu la Curtea europeană a auditorilor, am fost recomandat pentru a lucra în cabinetul Preşedintelui Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek, iar sarcinile pe care le-am primit au fost mai degrabă administrative şi mai puţin politice. Următorul preşedinte, Martin Schulz, a decis să mă păstreze astfel că în următorii doi ani şi jumătate am lucrat în cabinetului lui”, precizează Marius Cobianu.

După patru încercări, Marius a trecut în 2014 concursul european EPSO, pentru care, în fiecare an, competiţia este extrem de mare. Fiind laureat al acestui concurs, a avut dreptul să aplice pentru un post de funcţionar în cadrul Direcţiei generale pentru finanţe a Parlamentului (înainte fusese angajat pe contracte limitate în timp). A aplicat pentru un post de administrator financiar în unitatea care se ocupă de finanţarea şi genstiunea contractelor de asistenţă parlamentară ale europdeputatilor, post pe care l-a şi obţinut. Astfel, a început cariera propriu-zisă de funcţionar european şi am lucrat timp de 5 ani în acea Direcţie generală.

Formarea sa educaţională în ţară şi ulterior masterul de la Nancy au contat mult în evoluţia sa profesională.

Încă din facultate, Marius îşi dorea să obţină o bursă a Guvernului francez şi să urmeze un program de master în Franţa. Această dorinţă a fost o continuare naturală a cadrului în care s-au desfăşurat studiile sale încă din copilărie, mai exact un cadru puternic francofon, cu multe ore de limba franceză în program. „Ideea de europenism mi-a fost insuflată atât în şcoala generală de doamna profesoar Mariana David, dar mai ales la liceu de către doamna profesoară Ecaterina Stroe”, spune Marius.

De asemenea, Marius a participat la diverse concursuri în limba franceză, reuşind să se remarce la unele dintre acestea. De exemplu, în 2004 a fost câştigătorul concursului european ‘Visions d’Europe’, iar în 2005 a câştigat festivalul internaţional de muzică francofonă care a avut loc în Plovdiv, Bulgaria.

Rezultatele foarte bune pe care le-a avut în general la şcoală i-au permis să aibă acces la programe de studii de înaltă calitate, într-un mediu foarte competitiv, precum şi la oportunităţi profesionale la care nu ar fi visat. Fiind absolvent de studii economice cu predare în limba franceză, dosarul său a fost competitiv în obţinerea bursei guvernului francez. Fiind masterand în Gestiune financiară şi studii europene la Centrul European Universitar din Nancy, a fost acceptat la stagiul de la Parlamentul European. Fiind absolvent al Masteratului în Managementul Riscului Financiar Internaţional din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a fost selectat pentru un stagiu la Curtea European a Auditorilor, în Luxemburg, unde era nevoie de profilul său pentru auditul Cadrului de management al riscului financiar internaţional al Băncii Centrale Europene.

Cum decurge o zi de lucru

Marius Cobianu ne-a descris şi cum decurge, în linii mari, programul său zilnic de lucru: „În Cabinetul Preşedintelui, am şansa de a avea varietate în sarcinile şi responsabilităţile de zi cu zi. Sunt responsabil de tot ce înseamnă administraţia cabinetului (finanţe, resurse umane), de relaţiile cu trei direcţii generale ale Parlamentului (finanţe, traducători, interpreţi), de relaţia cu Curtea europeană a auditorilor dar şi de chestiuni ce ţin de statutul eurodeputaţilor şi al asistenţilor parlamentari acreditaţi. De asemenea, mă ocup de coordonare orizontală în ceea ce priveşte procedura anuală de descărcare bugetară şi urmăresc activităţile Comisiei parlamentare de control bugetar. De aceea, în mod normal, nicio zi nu seamănă cu cealaltă”.

Ziua începe cu verificarea agendei preşedintelui Parlamentului European pentru a avea o idee despre cum trebuie organizată activitatea de birou. Apoi, Marius verifică lista de sarcini şi proiecte încă nefinalizate şi le identifică pe cele noi: de la pregătirea de răspunsuri la diferite scrisori sau cereri administrative pe care Preşedintele le primeşte, la note administrative în domeniul reurselor umane şi finanţelor, la raportări din comisia de control bugetar, aprobări de cheltuieli, procesare de cereri pentru derogări de la diferite reguli, precum şi vizarea a diferite note şi documente, din domeniile care se află în aria sa de responsabilitate, destinate semnăturii Preşedintelui.

Marius Cobianu ne-a povestit şi cum a ajuns consilier al actualului preşedinte David Sassoli. „În iulie 2019, când a fost ales Preşedintele Parlamentului, încă lucrăm în Direcţia Generală pentru finanţe, mai exact în unitatea care gestionează cheltuielile de călătorie ale eurodeputaţilor. Unul din superiorii mei ierarhici, din administraţie, a fost numit şef de cabinet al Preşedintelui. Întrucât mă cunoştea şi mă aprecia pentru munca pe care am depus-o de-a lungul timpului, mi-a propus să mă alătur echipei Preşedintelui. Şi, evident, am acceptat”, precizează Marius.

A coordonat proiectul privind atestarea prezenţei eurodeputaţilor

Legat de cele mai speciale amintiri de când lucrează în Parlamentul European, Marius menţionează două amintiri, una cu impact la nivel personal şi altă cu impact asupra altor oameni. Prima amintire specială este când a aflat rezultatul examenelor din cadrul concursului european ESPO. Încercase deja de trei ori, fără succes, însă a patra oară - când a reuşit - a fost „un moment intens, pe care nu am cum să îl uit”.

A doua amintire specială este legată de proiectul de digitalizare prin biometrie (amprenta digitală) a procesului de atestare a prezenţei eurodeputaţilor: „Am fost managerul şi coordonatorul acestui proiect unic în cadrul instituţiei, potenţial deschizător de drumuri şi pe alte ramuri de activitate ale Parlamentului. Mai exact, m-am ocupat de elaborarea studiului de impact asupra procesării datelor personale speciale (primul de acest fel în cadru instituţiei), conform noului Regulament GDPR 2016/679, de cercetarea preliminară a pieţei, de elaborarea specificaţiilor tehnice şi a altor documente de achiziţie, de evaluarea ofertelor, negocieri etc.). A fost un proiect complex, destul de tehnic, pe care am reuşit să îl duc la bun sfârşit”.

