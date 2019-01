Care este cel mai rapid program pentru a emigra în Canada. Un consultant român acreditat de Guvernul canadian explică toate detaliile

Iuliana Dună (40 de ani) este licenţiată în Drept la Universitatea Bucureşti (2001), având un Master în Drept la Universitatea din Anvers (Belgia) (2007), iar în 2013 a obtinut diploma de Consilier juridic şi Specialist în Emigrări, acordată de Ashton College, Vancouver. Are experienţă şi ca jurist în dreptul muncii, fiind specialist atât în legislaţia muncii, cât şi în legislaţia de emigrare.

Iuliana Dună este de mai mulţi ani directorul companiei Usha Immigration şi vorbeşte fluent engleza, olandeza şi franceza. A început să lucreze în Emigrări în Canada în 2007.

Premierul canadian Justin Trudeau a afirmat de mai multe ori că în următorii trei ani Canada va primi 1 milion de emigranţi prin diferite programe de emigrare. Fie că vorbim de reîntregirea familiei, de programe economice sau de programe de refugiaţi, Canada e deschisă pentru a accepta zeci de mii de emigranţi anual.

După cum spune Iuliana Dună, „Persoanele care iau decizia de a emigra într-o ţară nouă, în acest caz, Canada, sunt, prin natura lor persoane curajoase. Este normal să vă faceţi griji şi să vă interesaţi de toate detaliile privind procedura de emigrare, condiţiile de selecţie a imigranţilor precum şi de dificultăţile pe care le puteţi întâlni la sosirea în Canada”. În rândurile de mai jos vă vom prezenta programul cel mai rapid de a emigra în Canada. Este vorba de viza de studiu.

Concret, iată cum vă puteţi trimite copiii sau cum puteţi aplica chiar dumneavoastră pentru o viză de student în Canada.

Iuliana Dună ne-a explicat că pentru a studia mai puţin de 6 luni în Canada, fie că vorbim de învăţarea limbii engleze, fie că vorbim de alt program de studiu, nu este nevoie de obţinerea unui permis de studiu. Cetăţenii români pot călători cu ETA- autorizaţia electronică de călătorie şi se pot înscrie la orice curs care este mai puţîn de 6 luni că limita de timp.

„În schimb, pentru cei care doresc să studieze în Canada mai mult de 6 luni, este necesară obţinerea unui permis de studiu. Permisul de studiu se obţine făcând o aplicaţie de viză online”, precizează Iuliana Dună

Este recunoscut faptul că universităţile şi colegiile din Canada au o reputaţie bună. În fiecare an, foarte mulţi studenţi internaţionali aplică la programele lor. Fie că vorbim numai de învăţarea sau îmbunătăţirea limbii engleze, fie că vorbim de anumite programe de studiu, acest tip de viza este foarte popular şi este o poartă de intrare în Canada.

Când se poate aplica pentru un permis de rezidenţă permanentă

După cum spune Iuliana Dună, „Informaţiile legate de admiterea la universităţi sau colegii trebuie adunate cu un an înainte de depunerea efectivă a dosarului, întrucât unele facultăţi solicită la admitere absolvirea unor teste de cunoaştere a limbii, cum sunt IELTS (Internaţional English Language System) TOEFL, teste care necesită temeinică pregătire prealabilă şi sunt susţinute contra cost. De asemenea, că să obţină viza de studiu, studentul trebuie să demonstreze că el sau familia îi poate susţine primul an de studiu în Canada, ceea ce înseamnă că, pe lângă asigurarea taxei de şcolarizare, trebuie să arate că are suficiente fonduri şi pentru a-şi asigura costurile de trăi”.

Ca să înveţe engleza, costurile estimative pentru un student internaţional se ridică estimativ la 15000 de dolari canadieni pe an în funcţie de provincie şi colegiu- estimativ, iar chiria ajunge pe undeva pe la 1100 dolari canadieni. Doritorii trebuie să aibă cel puţin 40.000 dolari canadieni pe an să se întreţină.

Trebuie menţionat faptul că, după absolvirea unui program la un Colegiu sau Universitate de stat, studenţii pot aplica pentru un permis de muncă. În acest fel, îşi pot pune în aplicare cunoştiintele dobândite în timpul şcolii.

Şi încă un detaliu important precizat de către Iuliana Dună: ”Daca unul dintre soţi are permis de studiu, celălalt poate aplica pentru un permis de muncă”.

După terminarea studiilor se poate aplica pentru un permis de muncă şi rezidenţă permanentă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: