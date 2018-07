Care e comuna din România campioană la colectarea deşeurilor. Localnicii, recompensaţi cu invitaţii la serbări câmpeneşti, porumbei şi papagali

În 2016, Băbana a primit titlul de Comună Verde. Primarul Bebe Ivan a dat deja 260 de invitaţii pentru o masă la o serbare câmpenească (ce va avea loc pe 20-21 iulie) familiilor care au strâns cele mai mari cantităţi de deşeuri. Fără să cheltuiască un leu din bugetul Primăriei, primarul a făcut rost din sponsorizări de un viţel din care va face gulaş şi de o tonă de vin.

În fiecare lună, la Băbana se strâng cel puţin 4 tone de deşeuri, Băbana fiind pe primul loc în ţară la acest capitol. Anul trecut, locuitorii care au strâns cantităţile cele mai mari de deşeuri au primit zeci de porumbei şi papagali.

Bebe Ivan, primarul comunei Băbana

”Anul trecut le-am dat 80 de porumbei şi 14 papagali la copiii care au colectat mai mult. În acest an, pot da şi o bonificaţie sub forma unei mese câmpeneşti celor care s-au implicat. Sunt 260 de familii care au primit invitaţii la serbarea câmpenească. La colectarea de gunoaie suntem comuna pe primul loc în ţară şi chiar am depăşit mai multe oraşe din judeţul Argeş, strângem în medie 4 tone de deşeuri pe lună”, spune primarul Bebe Ivan.

Primarul a implementat şi un serviciu inedit de alarmare a populaţiei în cazul în care sunt avarii sau diferite probleme în comună. Toţi cetăţenii primesc SMS-uri de pe telefonul de serviciu al primarului cu o zi înainte de a fi lucrări sau diferite întreruperi programate.