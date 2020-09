Candidaţi PSD promovaţi prin panouri publicitare neautorizate. Cum pasează răspunderea autorităţile

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti (SPEPMP; serviciu aflat în subordinea Primăriei Piteşti) nu a încheiat niciun contract de închiriere/asociere pentru amplasarea de panouri publicitare pe raza municipiului Piteşti după data de 1 ianuarie 2015, spun reprezentanţii instituţiei.

„Scoaterea la licitaţie a panourilor publicitare este condiţionată de actualizarea Regulamentului de publicitate a cărui demers legal a fost iniţiat conform adresei Direcţiei Arhitectului Şef din Primăria Piteşti din 5 mai a.c. Nu s-a făcut Regulamentul, de aceea nu s-au mai făcut contracte. După ce se va definitiva Regulamentul de publicitate, se vor face contracte. La momentul acesta, pe domeniul public al municipiului Piteşti sunt amplasate 97 de panouri publicitare, contractele de închiriere/asociere aferente nemaifiind în vigoare. Firmele ce au panouri publicitare plătesc, în baza unei declaraţii lunare, taxe că ocupă domeniul public, dar nu au contracte. Într-adevăr lipsesc contractele”, precizează Gheorghe Zaharia, cel care de două luni este directorul SPEPMP.

Practic, autorităţile din Piteşti recunosc că nu există vreo bază legală pentru cele 97 de panouri publicitare din oraş. Cu toate acestea, Primăria Piteşti a tolerat ca pe o parte dintre aceste panouri publicitare să fie puse în precampania electorală afişe cu Cristian Gentea, candidatul PSD la Primărie şi Ion Mînzînă, candidatul PSD la Consiliul Judeţean Argeş. Panourile sunt în centrul oraşului şi la intrarea în Piteşti.

Cornel Ionică, actualul primar, este tot membru PSD şi se regăseşte pe lista de candidaţi propuşi de către Cristian Gentea pentru Consiliul Local.

Poliţia Argeş face verificări

Mai apare o problemă legată de unele dintre panourile publicitare neautorizate, mai precis de cele amplasate în intersecţii. La intrarea în Piteşti dinspre comuna Mărăcineni şi oraşul Ştefăneşti sunt mai multe panouri publicitare în intersecţii, panouri pe care sunt diferite reclame şi pe care până pe 27 august au fost afişe cu candidaţii PSD la Primăria Piteşti şi CJ Argeş.

Conform art. 15 din Legea 185/2013, „amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată”.

Conform articolului 24 din Hotărârea de Consiliu Local Piteşti din 18 septembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate, „Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în sensurile giratorii şi în interiorul intersecţiilor”. Am solicitat Poliţiei Argeş un punct de vedere legat de acele panouri amplasate în intersecţii, iar surse judiciare ne-au precizat că este un dosar pe rol, de la Primăria Piteşti fiind cerute în acest sens acte privind legalitatea panourilor publicitare. „Vom aplica sancţiuni conform reglementărilor în vigoare dacă vom constata nereguli ca urmare a verificărilor făcute”, ne-au declarat reprezentanţi ai Poliţiei Argeş.

Primarul Piteştiului: „Panourile nu sunt reautorizate din 2015”

Cornel Ionică, primarul Piteştiului FOTO: Denis Grigorescu

L-am interpelat pe primarul Cornel Ionică privind subiectul panourilor publicitare pentru care nu mai există vreun contract în vigoare. „Acest subiect legat de panouri nu este pentru mine o preocupare. Nu m-am implicat din 2015 legat de acele panouri publicitare. Sunt nişte situaţii pentru că nu sunt foarte clar reglementate legal. În toată ţara problema cu panourile e la fel, din câte ştiu eu”, ne-a spus acesta.

L-am întrebat pe primarul Piteştiului de ce nu a făcut adrese către Poliţia Locală pentru a identifica şi dezafecta, conform reglementărilor HCL 363/2014, panourile publicitare neautorizate şi care nu mai aveau contracte de concesiune/închiriere valabile. „Panourile nu sunt reautorizate din 2015. Nu este foarte simplu, nu s-au întrunit toate elementele. Trebuie găsite soluţii legale. Eu cred că se va reglementa situaţia”, spune edilul.

„Nu s-a făcut nimic preferenţial pentru ginerele meu”

Am dorit să aflăm de la Cornel Ionică şi cum comentează faptul că una dintre firmele ce deţine panouri publicitare neautorizate-D&D General Invest-este condusă de către Daniel Ştefănescu, ginerele său. „Ginerele meu nu e un om căruia să îi tai capul. E un om ca toată lumea, cu toate drepturile. Trebuie şi el să trăiască precum toată lumea, dar în condiţii legale şi normale. Nu s-a făcut nimic preferenţial pentru ginerele meu şi nu mă interesează acest aspect”, spune primarul Piteştiului.

Primarul Ionică a avut probleme în trecut din cauza contractelor firmei ginerelui său. ANI l-a găsit în 2016 în conflict de interese pe primarul Piteştiului. Conform inspectorilor ANI, pe când era viceprimar, Cornel Ionică „a participat la deliberarea şi adoptarea a două hotărâri ale Consiliului Local Piteşti, din 24 septembrie 2009, având ca obiect validarea unor protocoale încheiate între Centrul Cultural al municipiului Piteşti cu societăţi comerciale la care ginerele său este asociat şi administrator (prin validarea protocoalelor, societăţile comerciale au beneficiat de folosinţa unor spaţii puse la dispoziţie de Centrul Cultural). De asemenea, acesta a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local Piteşti, din 8 iulie 2010, în baza căreia a fost încheiat un contract de asociere între Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Piteşti şi S.C. D&D General Invest SRL, societate comercială la care ginerele său este asociat unic şi administrator”.

Cornel Ionică a constatat însă în instanţă raportul inspectorilor de integritate. În septembrie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins definitiv contestaţia. Pe 19 martie 2019, prefectul de Argeş a emis ordinul de încetare a mandatului primarului. Numai că pe 5 aprilie 2019, Tribunalul Argeş a dispus suspendarea ordinului emis de prefectul judeţului cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului primarului Piteştiului.

Pe site-ul ANI apare informaţia conform căreia Cornel Ionică nu mai are dreptul să candideze pentru o funcţie publică până în martie 2022, numai că luna trecută Tribunalul Argeş a decis că acesta poate candida pentru Consiliul Local Piteşti.

Contractul cu firma ginerelui primarului a expirat de cinci ani

L-am întrebat Valerică Nicolae, directorul Poliţiei Locale Piteşti de ce nu a identificat şi dezafectat, conform reglementărilor HCL 363/2014, panourile publicitare neautorizate şi care nu mai aveau contracte de concesiune/închiriere valabile.

„Cei de la Serviciul de Patrimoniu trebuia să îmi aducă la cunoştinţă că nu mai sunt contracte pentru acele panouri publicitare, eu nu am de unde să ştiu asta, era normal să îmi facă adresă oficială, ca să pot lua măsurile legale. Nu am primit vreo adresă de la cei de la Patrimoniu până acum. Fiindcă ne-aţi sesizat dumneavoastră, voi sesiza Corpul de Control să facă verificări în acest sens”, spune Valerică Nicolae.

Într-o informare oficială din data de 2 aprilie a.c., Constantin Zichil, directorul de atunci al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti (Constantin Zichil a decedat pe 9 aprilie a.c.) avertiza asupra nelegalităţii panourilor publicitare de pe domeniul public din Piteşti, precizând şi că a informat Primăria Piteşti în acest sens, dar că nu a primit vreun răspuns.

„Termenele contractelor privind amplasarea mijloacelor de publicitate au expirat, iar această situaţie de fapt a fost adusă la cunoştinţa Primăriei Piteşti prin diverse adrese de-a lungul timpului mai ales că, potrivit clauzelor contractuale, panourile publicitare respective intrau în proprietatea municipiului Piteşti. Nici până în prezent nu s-a elaborat un nou Regulament de publicitate conform noilor reglementări, deşi Serviciul pe care îl conduc a solicitat prin diverse adrese Primăriei Piteşti să procedeze la actualizarea Regulamentului privind amplasarea de mijloace de publicitate. Inclusiv în data de 13 februarie 2020 am reinformat Primăria asupra celor expuse mai sus şi am solicitat de asemenea, pentru intrarea în legalitate, actualizarea Regulamentului de publicitate, implicit scoaterea la licitaţie publică a amplasamentelor conform dispoziţiilor legale. Menţionăm că nu am încheiat cu SC D&D General Invest SRL niciun contract după 1 ianuarie 2015. A existat un contract de asociere încheiat cu respectiva firmă de către SPEP pe 1 octombrie 2010, în urma unei licitaţii, contract al cărui termen de valabilitate a expirat în 1 octombrie 2015”, scria Constantin Zichil.

