Calvarul unei tinere care a avut COVID-19 alături de părinţii surzi: „Ziceam că o să murim cu toţii”

Lavinia Chiţu a fost internată la spitalul din comuna argeşeană Leordeni, după ce a fost diagnosticată pozitiv împreună cu părinţii săi. Au ajuns în stare gravă la spital acum mai bine de două săptămâni, iar situaţia era cu atât mai delicată cu cât părinţii săi sunt surzi.

Lavinia şi părinţii săi au fost externaţi joi 3 decembrie, după 15 zile în spital, iar după externare a scris o postare tulburătoare legat de experienţa teribilă prin care a trecut alături de părinţi. Postarea a devenit virală în mai puţin de 24 de ore, strângând mii de aprecieri şi comentarii.

Iată ce a scris Lavinia Chiţu:

„Desi eram foarte grav cu toţii, când am ajuns la spital, mai ales tata pentru ca erau afectaţi mai mult de 50% din plămâni, acum suntem mai bine cu toţii, dupa 2 săptămâni. Tati a renunţat la oxigen pe timp de noapte, o să mai fie nevoie de înca o luna de oxigen acasă, mami o sa se refacă, iar eu cu somnul si cu starea de spirit in curând pentru ca totuşi în 15 zile de spital, am dormit adunate doar 10 ore.. Va daţi seama ca sunt cu psihicul la pământ, lipsă de somn, căderi nervoase, pe deasupra sufăr si de anxietate.

Peste o luna o să ne revenim, o să ne refacem analizele, CT, radiografii, tot ce este necesar după tratamentul administrat în spital pentru că ştiu ca afectează alte organe, dar alte tratament nu exista pentru Covid în România, asa ca toţi pacienţii sunt la fel. Medicii si cadrele medicale sunt THE BEST”.

„Mă rugam de medici să îmi facă calmante”

Lavinia Chiţu a descris în postarea sa şi stările prin care a trecut: „Aş vrea să adaug că si în ceasul al 12-lea, acest virus există 100%, face ravagii chiar si cu vieţi omeneşti, spun asta pentru că am văzut in 15 zile şi la Spitalul Judeţean Argeş numai pacienţi grav, aici în spital şi unii pacienţi răspund la tratament, alţii deloc si sincer nu e ok situaţia, sunt mulţi care se duc... sunt şi cei care răspund la tratament în bine după 2 săptămâni, cum e şi cazul nostru, că noi am fost GRAV.... Nu vreau să îmi aduc aminte de momentele de groază când ziceam ca o sa murim cu toţii, că nu o sa mai vad luminiţa de la capătul tunelului, si mă rugam de medici să îmi facă calmante, să nu mai am atacuri de panica, gânduri negre, lesinuri, insomnii, dureri groaznice....dar nu e uşor, sa îţi vezi mama si tata surzi ţintuiti pe pat de spital si tu eşti praf la rândul tau şi nu ştii cum sa mai reacţionezi.. Sunt un om foarte puternic, dar cedezi la un moment dat, pentru că nu exista trup pe lumea asta, sa nu cedezi, nu ai cum... Daca aţi fi in situaţia noastră, ati înţelege.

Vreau să mulţumesc încă o dată acestui Spital Leordeni din Argeş, managerului, cadrelor medicale, asistentelor, infirmierelor, de la recepţie, de la pază de la tot... că ne-aţi salvat, ca ne-aţi suportat, că aţi avut răbdare cu noi... Nu am cuvinte de mulţumire. Oamenii chiar exista si sunt îngeri. Când o să îmi revin complet, am să donez plasmă şi sânge pentru ca Dumnezeu m-a salvat şi mi-a salvat părinţii”.

Lavinia cu părinţii la externare FOTO: arhiva personală

