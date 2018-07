VIDEO Cai chinuiţi şi bătuţi chiar într-un târg de animale organizat în Argeş. „Autorităţile erau prezente la grătar“

Un fermier indignat de chinurile la care sunt supuse animalele a postat pe Facebook imagini de la ediţia din 14-15 iulie 2018, din comuna argeşeană Mihăeşti.

"Zilele astea am participat la Târgul de Marină, la Mihaeşti, care se desfăşoară anual la noi în judeţ şi care ar trebui să ne reprezinte cu mândrie! Am constatat că întrecerea nu se desfăşoară între cai, se desfăşoară între nişte oligofreni, al căror obiectiv în niciun caz nu este spectacolul, este întrecerea în violenţă, iar competiţia este câştigată de către cel care are biciul cel mai puternic şi nu se rupe pe cal şi de către cel care are calul cel mai rezistent la bătaie! Asta se desfăşoară în permanenţă, fiecare zi a târgului, sub privirile a zeci de copii! Ceea ce vă prezint, sunt unele dintre cele mai puţin violente scene, sunt unele de o violenţă inimaginabilă! Ceea ce mă scârbeşte cel mai mult este că, vreo două dintre aceste persoane, postează şi pozează toata ziua în cei mai mari "iubitori" de cai.



Nu vreau să discut despre organizare, vreau să discut despre autorităţile care aveau obligaţia să prevină şi să intervină în a elimina aceste situaţii şi care, culmea, erau prezente la eveniment, însă, doar la umbră şi, în permanenţă, la grătar!", a scris pe Facebook, Gabi Matei, fermier.

Video Facebook Gabi Matei La fel se întâmplă şi la Berevoeşti, comuna zecilor de stăpâni de sclavi, al cărei nume a făcut înconjurul lumii, după descinderile din 2016, care au scos la iveală grozăvii de neimaginat, unde caii sunt bătuţi cu bestialitate la târgul anual „Sf. Marina”. La fel se întâmplă şi la Berevoeşti, comuna zecilor de stăpâni de sclavi, al cărei nume a făcut înconjurul lumii, după descinderile din 2016, care au scos la iveală grozăvii de neimaginat, unde caii sunt bătuţi cu bestialitate la târgul anual „Sf. Marina”.

"Poliţiştii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Argeş şi cei ai Secţiei de Poliţie Rurală Schitu – Goleşti, au acţionat în perioada 14-15 iulie a.c., în târgul anual „Sf. Marina” de pe raza comunei Berevoeşti, în vederea prevenirii şi combaterii sustragerilor de animale, precum şi a respectarii normelor sanitar veterinare privind transportul şi comercializarea de animale şi produse de origine animală", se arată într-un comunicat transmis de Poliţia Argeş.

Dacă la Mihăeşti s-au dat 15 amenzi în valoare totală de 1.600 de lei, la Berevoeşti au fost aplicate 19 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 7.160 de lei.

“De asemenea, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Schitu Goleşti au identificat pe E.S, de 19 ani, din comuna Leordeni, respectiv pe M.F., de 36 de ani, din Ştefăneşti care deţineau, fără documente, două cabaline care figurau ca fiind sustrase de pe raza comunei Hârtieşti, Argeş, respectiv a oraşului Pucioasa, judeţul Dâmboviţa. Cabalinele au fost predate unităţilor de poliţie competente în vederea restituirii către părţile vătămate şi continuării cercetărilor”, mai arată sursa citată.