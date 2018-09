Bianca Gănescu, medaliată la olimpiada internaţională de lingvistică: „M-aş dezvolta mult mai mult dacă aş alege să studiez în străinatate“

La olimpiada internaţională de lingvistică de la Praga au participat peste 200 de elevi din toată lumea. Alături de Bianca Gănescu, din lotul României au făcut parte alţi trei elevi: Theodor Cucu şi Mihai Banu – Ploieşti şi Mihai Tomoioagă – Baia Mare. Bianca Gănescu a fost însă singura care a reuşit să urce pe podium. Bianca s-a calificat în lotul României după locul patru obţinut în această primăvară la olimpiada naţională de lingvistică de la Vaslui. Tot în acest an, Bianca a mai reuşit o performanţă: s-a calificat şi la olimpiada naţională de matematică.

„Weekend Adevărul“: În ce au constat probele la olimpiada internaţională de lingvistică?

Bianca Gănescu: Faza internaţională a olimpiadei constă în două probe: una individuală, ce presupune rezolvarea a cinci subiecte în 6 ore şi o probă pe echipe, în care avem de rezolvat un subiect în 4 ore. Anul acesta, la proba individuală am avut de rezolvat o problemă de metrică, una de sintaxă şi una de fonetică, de analizat un sistem de numeraţie al unei limbi din Papua Noua Guinee şi de completat un arbore genealogic pornind de la afimaţiile membrilor unui trib din Republica Ghana. Subiectul de la proba pe echipe a constat în analizarea relaţiilor dintre trei limbi înrudite din Brazilia. Problemele de lingvistică sunt de fapt puzzle-uri cu tema limbi străine sau, câteodată, prezintă coduri ce trebuie descifrate. Se bazează pe noţiuni teoretice fundamentale şi solicită operarea cu analogii, prin aplicarea elementelor de logică gramaticală şi logică matematică. Din câte am înţeles, probele au fost mai dificile comparativ cu anii trecuţi. M-a pasionat olimpiada internaţională de lingvistică şi pentru că este altceva, nu este ceva stabilit sau ceva care ştii că îţi va pica.

Cât de mult te-ai pregătit pentru olimpiada internaţională?

Am încercat să-mi dedic cât mai mult din timp studiului la lingvistică în ultimele patru luni. Bineînţeles că am avut unele perioade în care am lucrat mai intens şi altele în care am mers într-un ritm mai relaxat. Făcând o medie, probabil nu ar rezulta atât de multe ore de lucru pe zi. Este important să-ţi acorzi destul timp liber în perioadele în care studiezi pentru a nu-ţi scădea concentrarea şi randamentul de muncă în momentul competiţiei.

De unde a pornit pasiunea ta pentru lingvistică şi ce te atrage cel mai mult legat de domeniul lingvisticii?

Cred că pasiunea mea pentru lingvistică se datorează înclinaţiei mele spre ceea ce ţine de real, eu având o gândire destul de logică. Pentru a excela la lingvistică trebuie să îţi placă foarte mult ori limbile străine, ori puzzle-urile, ori, în situaţia ideală, amândouă. Îmi plac foarte mult şi limbile străine, dar cred că ce mă atrage cel mai mult este faptul că problemele trebuie rezolvate prin raţionamente logice, că presupun găsirea unei anumite idei ,,sclipitoare“ şi că, de fapt, ele se bazează pe o gândire algoritmică.

Ai mai participat şi la alte olimpiade în ultimii ani. Care au fost rezultatele obţinute la alte olimpiade?

Da, în ultimii ani am participat şi la Olimpiada de Matematică. Anul acesta am avut cel mai bun rezultat, reuşind să mă calific la faza naţională. De obicei, am avut poziţii bune în top la fazele şi concursurile judeţene. Faptul că am lucrat la matematică la un nivel atât de înalt şi că am participat la olimpiada naţională de matematică m-a ajutat enorm şi pentru olimpiada de lingvistică şi mi-a dezvoltat mult gândirea.

„Sunt motivată să muncesc cât mai mult“

Cât de mult te motivează rezultatul obţinut la Praga?

Rezultatul de la Praga m-a făcut să-mi doresc mai mult de la mine, să vreau să ajung şi mai departe de atât. Nu am de gând să-mi mai setez limite de acum, sunt motivată să muncesc cât mai mult pentru lucrurile pe care mi le doresc. Pentru mine reprezintă cu adevărat o dovadă a faptului că poţi obţine ceea ce îţi doreşti dacă pui pasiune şi dedicare în munca ta. Pregătindu-mă pentru olimpiada internaţională de lingvistică, am realizat ce mă pasionează cu adevărat şi cum ar trebui să abordez lucrurile în viitor. M-a bucurat foarte mult experienţa participării la olimpiada internaţională de lingvistică şi bineînţeles şi faptul că am obţinut medalia de bronz.

Ştiu că îţi doreşti să studiezi pest hotare după absolvirea Colegiului Naţional „I.C.Brătianu“. De ce tentează mai mult o facultate în străinătate? Ce universitate te tentează cel mai mult şi ce specializare îţi doreşti să urmezi?

Studenţii de la universităţile de top din Statele Unite şi din Marea Britanie primesc cea mai bună pregătire academică, iar mediul este mult mai competitiv pentru că acolo aleg să studieze cei mai inteligenţi tineri din lume. Consider că m-aş dezvolta mult mai mult şi că aş avea mai multe oportunităţi dacă aş alege să studiez în străinatate. Îmi doresc să studiez la o universitate din Marea Britanie, însă rămâne de văzut care va fi aceea, eu urmând să aplic la mai multe. Am ales să merg pe Computer Science pentru că presupune aceeaşi gândire folosită în rezolvarea problemelor de lingvistică, cea algoritmică.

În ce domeniu îţi doreşti să profesezi după absolvirea facultăţii?

Mi-ar plăcea să aleg un domeniu care se bazează pe Lingvistică şi Computer Science. În acest moment mă gândesc că ar fi potrivit pentru mine să profesez în Securitate IT sau în Lingvistică Computaţională. Sunt foarte pasionată de ceea ce ţine de rezolvarea problemelor prin raţionamente logice, de logică.

Trimite-i acest articol părintelui tău. Fă-i un abonament la Weekend Adevărul. (Clic pentru pagina de abonamente)