Bătrânele Dacii, din nou în competiţii. Posesorii modelelor 1300 şi 1310 sunt aşteptaţi cu maşinile la startul Dacia Revival

Proiectul se adresează posesorilor de modelele Dacia, dinainte de apariţia Logan şi Sandero care au deja propria lor competiţie în cadrul CNRD, în special celor care deţin modele1300 şi 1310. Maşinile vor fi prezente în competiţii în două grupe special create în acest sens de Dacia Revival.



Este vorba de un proiect de care-şi leagă numele un împărimit al automobilismul sportiv, pilotul Dan Spuderk, coordonatorul proiectului Dacia Revival.

"Ideea nu a fost a mea, ci a a unui foarte bun amic, un mare pasionat al Daciilor, Adrian Apostu, un suporter al piloţilor şi automobiliştilor, un fan al nostru... El a propus să facem această mişcare. Am apelat la federaţia de specialitate şi împreună cu ei am elaborat un regulament tehnic şi un regulament sportiv. Până la sfârşitul acestei luni vor apărea, pe site, regulamentele, după care se vor putea face înscrieri. Competiţiile vor începe din luna mai a acestui an", a declarat, pentru Adevărul, Dan Spuderka, preşedintele Dacia Revival.

De altfel Dan Spuderka a început să practice automobilismul sportiv în 1972, anul în care a fost scoasă pe piaţa actuala sa maşină de competiţie, Dacia 1300 cu care va şi lua startul în competiţiile Dacia Revival.

FOTO: Dan Spuderka a continuat istoria Dacia în etapele de coastă din ultimii ani la bordul unei Dacia 1300. Credit photo: Laurenţiu Barbu / Autostiri.ro

Înscrierea în concurs va fi accesibilă tuturor deţinătorilor unui automobil Dacia care păstrează caracteristicile maşinii originale.

Regulamentul va fi diferit pe, două clase, una în care vor concura maşini în configuraţia de fabrică, fără nicio modificare estetică sau de performanţă, iar cea de-a doua va cuprinde maşini cu câteva modificări acceptate.

"În ceea ce priveşte securitatea, nu vom face rabat, dar totul se va putea realiza cu costuri minime pentru ei. De altfel, aceste costuri sunt cam singurele pe care le va suporta sportivul, toate taxele şi formalităţile necesare fiind suportate de federaţie”, precizează, pe site-ul FRAS, Ioan Badiu directorul sportiv al Federaţiei.

“Eu, îmi amintesc cu drag prima maşină a mamei, o Dacia 1310, căreia la 13-14 ani îi schimbam şi curăţam bujiile şi de asemenea Dacia 1300 verde a tatălui meu, care era super accesorizată, cu jante şi cauciucuri late, cu carburatoare modificate. Aşadar, nu doar ca o dezvoltare firească a motorsportului autohton, dar şi emoţional, sunt convins că facem un pas mare prin readucerea “bătrânicilor” pe traseele de concurs. Şi nu în ultimul rând, cu această ocazie, vom avea mai des prilejul să ne amintim piloţi emblematici ca Nicu Grigoraş sau Ludovic Balint (n.n. aceştia fiind doar doi dintr-o pleiadă de sportivi cu rezultate de excepţie), care făceau performanţă în anii ‘80-‘90”, spune, pe aceeaşi pagină, preşedintele FRAS, Norris Măgeanu.





Dacă apreciezi acest articol, te aşteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: