Bărbatul care şi-a sechestrat şi agresat concubina timp de cinci ani îi bătea crunt şi pe copiii femeii

Andreea, o tânără de 34 de ani originară din Iaşi, a fost salvată de poliţişti miercuri 3 octombrie după ce a scris un bilet prin care cerea ajutor şi l-a pus în pacheţelul fiicei ei. Fetiţa a dat biletul educatoarei de la grădiniţă, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru violenţă în familie şi privare de libertate.

În acest moment, tânăra şi fetiţa ei de 5 ani, născută din relaţia cu concubinul, se află într-un centru de ocrotire a victimelor violenţei în familie.

Iustinian Matei, şeful centrului unde se află Andreea şi fiica ei, ne-a oferit mai multe detalii: ”Doamna respectivă beneficiază de consiliere psihologică. Când a venit la noi, avea mai multe echimoze în jurul ochilor. Femeia a cerut ordin de protecţie, acesta urmând a fi eliberat şi valabil timp de maximum şase luni. Concubinul care a agresat-o timp de mai mulţi ani a aflat unde se află şi tot sună sub diferite identităţi, încercând să ia legătura cu ea. Şi mama concubinului a venit la noi la centru încercând să ia legătura cu femeia, însă i s-a spus că acest lucru nu este posibil. Cum a aflat concubinul unde se află? În 2013, femeia a mai fost la noi la centru împreună cu cei doi copii ai săi pe care îi are din căsătorie. Toţi trei fuseseră bătuţi. Cei doi copii, care aveau 5 şi 6 ani, fuseseră bătuţi cu cureaua de concubin. Numai că înainte ca noi să sesizăm autorităţile competente, cei doi s-au împăcat şi femeia a fugit din centru. Am anunţat rudele din Iaşi, iar soţul a venit şi a luat cei doi copii”.

Iustinian Matei mai spune că femeia ”are pe o tabletă filmările în care se vede cum concubinul o umileşte şi o agresează. Am văzut şi eu o parte dintre filmări. Într-o filmare, concubinul o pune să stea în genunchi, iar în alta o pune să jure cu mâna pe o biserică desenată pe un zid că îi va fi fidelă. Aş vrea să precizez că femeia este în continuare căsătorită, iar concubinul i-a distrus actele de stare civilă. Am luat legătura şi cu rudele ei din Iaşi, în vederea unei eventuale reintegrări în familie. Este unul dintre cele mai impresionante cazuri pe care le-am întâlnit în ultimii ani”.

Filmările în care femeia este bătută, ridicate de poliţişti

După cum ne-a declarat Florin Popa, purtător de cuvânt al Poliţiei Argeş, în dimineaţa zilei de miercuri 10 octombrie, ”poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Rucăr au efectuat o perchezitie domiciliară bărbatul de 37 de ani, din comuna Rucăr, bănuit de săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi violenţă în familie. În urma perchezitiei au fost ridicate in vederea continuării cercetărilor mai multe sisteme informatice. bărbatul a fost adus la sediul Secţiei de Poliţie Rurală Rucăr pentru audieri”.

Andreea a venit în Argeş în 2012, după ce l-a cunoscut pe viitorul său agresor pe internet. Femeia era căsătorită şi a venit la Rucăr cu cei doi copii, care aveau atunci 5 şi respectiv 6 ani. Ulterior, după un an, cei doi copii au fost daţi tatălui lor. În 2013, Andreea a născut o fetiţă.

Bătăile au început la scurt timp. Femeia le-a declarat anchetatorilor că bărbatul o bătea constant şi că nu avea voie să iasă din casă decât însoţită de concubin. Tot concubinul a lăsat-o fără telefon mobil şi nu i-a permis să aibă acces la internet. Tot Andreea le-a mai declarat poliţiştilor că în casă era o cameră de supraveghere pusă de concubin şi că a fost bătută inclusiv de mama concubinului.