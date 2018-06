Subiecte Română BAC 2018: „Subiectele au fost uşoare. Se putea şi mai rău“

Mai emoţionaţi parcă decât elevii au fost părinţii şi chiar bunicii, care i-au aşteptat în soare pe adolescenţii care astăzi au început examenul maturităţii.







Şi-a aşteptat nepoţica trei ore în faţa liceului





Victor Răţoi are 70 de ani. Este fost profesor de matematică şi ştie ce înseamnă emoţiile unui elev, dar astăzi, mai bine ca oricând, pentru că i-a ţinut pumnii chiar nepoatei sale, elevă la Colegiul Naţional „Zinca Golescu“ din Piteşti.





„Nu ştiu ce şi-ar fi dorit, dar, în orice caz, ea a învăţat. Am totuşi emoţii, vă daţi seama. Am vorbit cu ea înainte.... Crede că la română ia între 9 şi 10, la matematică ştie şi acolo bine, dar nu ca la română, dar cel mai bine a învăţat la chimie şi biologie, că vrea să dea la Medicină. Eu n-am influenţat-o să aleagă matematică, ci ceea ce-şi doreşte ea”, a declarat, pentru „Adevărul“, fostul profesor Victor Răţoi, acum în ipostaza de bunic.









Denis Manole este primul elev al colegiului care a ieşit de la examenul la Limba şi Literatura Română.





„Eu am fost la uman. Părerea mea e că subiectele au fost uşoare. A fost bine. Se putea şi rău, de exemplu să pice <<Leoaică tânără iubirea>>. Am ales între <<Riga Cripto>> şi <<Eu nu strivesc corola de lumini a lumii>>, de Lucian Blaga. Nici celelalte subiecte nu m-au pus în dificultate. Am avut notaţiile autorului, la subiectul al doilea, în rest, nu-mi mai aduc aminte, e prea mult de zis la subiectul întâi. Important e că le-am făcut pe toate, estimez că iau peste 8, 50”, a declarat Denis Manole, candidat, profil Umanist.





Colega sa, Elena Cojocaru, elevă la profil Real, este de aceeaşi părere.





„Eu sunt la matemastică-informatică. Am avut, la alegere, Eminescu sau Arghezi, tema şi viziunea despre lume şi operele. Am ales Eminescu, îl ştiam cel mai bine, Celelalte subiecte au fost şi ele accesibile. Un jurnal de călătorie, la început, o piesă de teatru - la subiectul doi. Sper să iau peste 8”, a declarat, pentru Adevărul, Elena Cojocaru, candidat, profil Real (foto jos)











La Bacalaureatul 2018, în Argeş sunt înscrişi 4.786 elevi. La nivel de judeţ funcţionează 16 centre de examen şi 4 centre de evaluare.







Dintre cei 4.787 elevi, 540 sunt din seria anterioară, iar 4.246 din seria curentă.





În 2017, rata de promovare la Bacalaureat în Argeş a fost de 76,81%, una dintre primele zece la nivel naţional. Anul trecut, şapte elevi au obţinut media 10 la bacalaureat în Argeş.





Calendar Bacalaureat 2018





Luni, 25 iunie – Proba scrisă la Limba si literatura română – Ea);Marţi, 26 iunie - Proba la Limba si literatura maternă – Eb); Miercuri, 27 iunie – Proba obligatorie a profilului – Ec); Vineri, 29 iunie - Probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării – Ed); Miercuri, 4 iulie – Afişarea primelor rezultate (până la ora 12:00); Miercuri, 4 iulie – Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00) 5-8 iulie – Soluţionarea contestaţiilor; Luni, 9 iulie - Afişarea rezultatelor finale.