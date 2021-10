Arma cultivatorilor de fructe împotriva insectelor tot mai agresive din cauza schimbărilor climatice

Pe fondul schimbărilor climatice se constată o scurtare a timpului de incubare pentru paraziţi şi virusuri, iar influenţa perioadelor de umezeală/uscăciune sau căldură/ger poate fi decisivă atât pentru dezvoltarea recoltei cât şi pentru atacul plantelor de cultură.

„Creşterea concentraţiei de CO 2 modifică conţinutul de azot din ţesuturile plantelor, ceea ce permite un atac mai puternic al insectelor dăunătoare şi al bolilor. De aceea e nevoie de adaptarea practicilor agricole”, a explicat, pentru „Adevărul", Cristian Marin, inginer la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură (ICDP) Piteşti-Mărăcineni.

Specialistul recomandă, printre altele, capcanele cu feromoni pentru viermii fructelor, pentru insectele defoliatoare, speciile polifage şi acarieni. Este vorba de nişte dispozitive care produc confuzie în populaţiile de dăunători.

„Aceşti feromoni sunt un fel de parfumuri care imită parfumul femelelor. Noi am testat aceste capcane – compuse dintr-un fund lipicios şi un dispenser/difuzor – asupra viermelui mărului şi am constatat că frecvenţa de atac s-a dus undeva spre 0,1 - 0,2%, ceea ce, pentru un fermier, este grozav. El este mulţumit, de exemplu, şi dacă procentul de fructe atacate scade la 2%. Produsele feromonale româneşti sunt foarte eficiente nu doar pentru combaterea viermelui mărului, ci şi pentru cel al prunelor, piersicilor, caiselor etc, inclusiv pentru combaterea unor specii de dăunători din silvicultură”, mai spune inginerul Cristian Marin.

Capcanele cu feromoni şi-au dovedit eficienţa asupra viermelui mărului Foto: ICDP Piteşti-Mărăcineni

Alte arme de luptă împotriva dăunătorilor

Neutralizarea reziduurilor rezultate după activităţile în livadă este o altă soluţie împotriva dăunătorilor. Întreruperea ciclului biologic al agenţilor patogeni prin asolament (împărţirea terenului în parcele şi sole pe criteriul rotaţiei culturilor) este recomandată şi ea cultivatorilor în lupta cu efectele schimbărilor climatice.

„Cei care au livezi pe rod pot opta să semene, de-a lungul rândului de pomi, leguminoase precum mazăre sau specii aromatice, care atrag polenizatorii, iar în anii următori altceva. Sola are rolul de a curăţi solul de buruieni, în primul rând, dar şi de dăunătorii care mai iernează prin sol, pentru că aceste plante nu au dăunători comuni cu ai pomilor. Şi, atunci, ciclul biologic al dăunătorilor specifici pomiculturii sau viticulturii se întrerupe, pentru că sunt alţi dăunători sau specii benefice care-şi văd de treaba lor”, mai spune specialistul.

