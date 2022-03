Ana-Maria Mărgean, câştigătoarea de la „Românii au talent”, actriţă într-un spectacol jucat cu casa închisă

Spectacolul se numeşte „Hai Hui printre stele”, scenarul fiind scris de Salex Iatma, un tânăr creator foarte apreciat care a debutat cu un volum la Humanitas încă din liceu.

Spectacolul jucat la Centrul Cultural Mioveni este unul inovativ, bazat pe tehnologie şi cu proiecţii şi decor futurist, pentru a-i introduce pe spectatori într-o lume fantastică, încă de la intrarea în sală.

Textul original, scris de Salex Iatma, porneşte de la călătoria familiei Hai Hui către Baby Pământ, o planetă fascinantă, dar şi periculoasă. Personajul principal, Eva, este interpretat de Ana-Maria Mărgean - câştigătoarea emisiunii „Românii au talent”, sezonul 11, ce a avut loc în anul 2021.

Primele două reprezentaţii cu ”Hai Hui printre stele” s-au jucat cu casa închisă la Centrul Cultural Mioveni, în faţa a sute de spectatori.

„Nu a fost greu deloc să iau decizia de a juca într-un altfel de spectacol pentru copii. Imediat ce am înţeles despre ce este vorba şi am văzut distribuţia şi echipa de producţie ce se află în spatele acestui spectacol am realizat că este un proiect minunat unde voi învăţa foarte mult de la actori profesionişti. Mă bucur enorm că m-am alăturat trupei Ludicus, o echipă wow! Legat de spectacol, m-au atras povestea, efectele speciale, faptul că în acest spectacol pot face exact ce-mi place mie cel mai mult: să cânt, să dansez, partea de actorie, ventrilocie. Pot să zic că este un spectacol complet”, a declarat Ana-Maria Mărgean pentru „Adevărul”.

„Teatrul trebuie să se adapteze nevoilor actuale ale copiilor”

Un foarte apreciat scenarist, Salex Iatma este şi cel care a scris textul spectacolului „Hai Hui printre stele”.

”Este un spectacol «tip work in progress». Asta înseamnă că la început a fost echipa şi apoi textul. M-am întâlnit cu Laurenţiu Tudor şi Mihai Savu, s-a făcut un casting, Laur a ales o mână de oameni extrem de interesanţi şi apoi a condus, împreună cu coregrafa Mariana Gavriciuc, un workshop la care eu am asistat. Unul extrem de bine sincronizat şi concentrat pe actori şi pe mijloacele lor. Cu ocazia asta i-am cunoscut mai bine, am vorbit despre experienţele lor şi uşor, uşor am creionat o poveste izvorâtă din experienţele şi necesităţile lor. E un tip de lucru pe care îl ador, pe care nu am mai apucat să-l experimentez cu actori profesionişti până acum. A fost o călătorie extrem de bogată. Pentru un scriitor cred că e cel mai scurt drum către autenticitate, pentru că ai ocazia să creezi personaje pornind de la oameni reali”, povesteşte Salex Iatma.

Spectacolul de la Centrul Cultural Mioveni este unul inovativ FOTO: Trupa de Teatru Ludicus

Mihai Savu, manager de proiect şi un apreciat tânăr actor, a explicat pentru ”Adevărul” ce aduce nou şi inedit, dincolo de partea scriptică, spectacolul „Hai Hui printre stele”.

„Evoluţia omului este atât de rapidă, încât toate produsele pe care i le oferi trebuie să ţină pasul cu nevoile acestuia. Spectacolul „Hai Hui printre stele” este acel produs cultural de care orice om are nevoie. Aduce cam tot ceea ce suntem obişnuiţi să vedem în filme. De la proiecţii care pot părea 3D, până la o exprimare atât de reală, încât ai sentimentul că devii parte din poveste. Teatrul trebuie să se adapteze nevoilor actuale ale copiilor. Ca să îi convingi să vină la teatru, indiferent că vorbim de „Hai Hui printre stele” sau orice alt spectacol este simplu: oferă-le ceea ce îşi doresc să vadă şi cu siguranţă îi vei convinge”, explică Mihai Savu.

Vă mai recomandăm şi:

INTERVIU Câştigătoarea „Românii au talent“: „Nici acum nu realizez, încă plutesc“. Ce planuri are Ana Maria Mărgean cu premiul câştigat

Ce nu ştiai despre fetiţa-ventriloc, preferata Andrei la „Românii au talent“. Ce va face dacă va câştiga competiţia INTERVIU