Ambiţia şi performanţele sportive ale unei copile instituţionalizate: „Odată ce-ţi place ceva foarte mult, munceşti”

Estera avea doar patru ani când a fost instituţionalizată împreună cu cei trei fraţi ai săi (toţi mari, acum: o soră în vârstă de 14 ani şi doi fraţi ajunşi la 18 şi 20 de ani). Părinţii s-au separat demult: tatăl, în Bucureşti, mama, în Argeş.





Au, de ani buni, vieţile lor, iar Estera mărturiseşte că a trecut demult peste amărăciunea de a nu fi crescut alături de părinţi şi încearcă să privească matur situaţia.

„A fost mai bine decât dacă rămâneam acasă. Nu cred c-aş fi ajuns vreodată să fac sport de performanţă dacă n-aş fi fost susţinută", mărturiseşte, pentru „Adevărul", adolescenta.

Estera Pandelie este unul dintre copiii de la Centrul de tip Familial „Casa Noastră" Piteşti cu care DGASPC Argeş se mândreşte. Nu doar pentru că este un copil puternic, ci şi pentru că munceşte foarte mult pentru visurile sale.

„Am început cu dansurile, pe care le-am practicat timp de doi ani. Când aveam aproape 8 ani, am început să fac oină, după ce am fost remarcată la o oră de sport. Mi-amintesc că antrenoarea, căreia i-a plăcut mult de mine, mi-a spus că pot să ajung departe cu oina. Am început să merg la antrenamente... La primul concurs am luat locul I. Mi-am spus de-atunci că trebuie să fiu şi mai bună, din ce în ce mai bună şi am muncit foarte mult pentru asta. În 2016 am devenit căpitan de echipă la CS Dacia Mioveni", mai povesteşte Estera pentru "Adevărul".









Estera Pandelie Foto: arhivă personală





Adolescenta a fost declarată, anul trecut, de către Federaţia Română de Oină cea mai bună sportivă din ţară la această disciplină, iar anul acesta a fost felicitată de însăşi Principesa Margareta, custodele Coroanei.

„În iulie 2021, după Cupa Federaţiei şi Cupa României, noi, CS Dacia Mioveni 2012, ne-am calificat la Cupa Reginei. Am avut ocazia să dau mâna cu ASR Principesa Margareta, care ne-a felicitat pentru că am câştigat competiţia. A fost un moment deosebit de emoţionant pentru mine", mărturiseşte sportiva.

Estera Pandelie Foto: arhivă personală





„Îmi doresc să merg înainte chiar si după această accidentare"

Estera face şi baseball de performanţă, sport în care a devenit campioană balcanică, iar recent a fost selecţionată pentru a face performanţă într-un alt sport cu care nu e însă la primul contact.

Estera Pandelie, alături de echipa de baseball Foto: arhivă personală



Din acest sezon, sub bagheta antrenorului Mihai Cârstea, tânăra activează ca portar la echipa de fotbal feminin U 17 la FC Argeş. Decizia de a trece la fotbal a luat-o după o accidentare la genunchi.

„M-am accidentat. Am făcut recuperare o perioadă lungă, dar nu mai am aceeaşi mobilitate, iar oina e un sport foarte solicitant. Chiar în perioada în care făceam recuperare m-au contactat de la FC Argeş şi mi-au spus că ar avea nevoie de mine ca portar, în echipă şi am acceptat, pentru că îmi doresc să merg înainte chiar si după această accidentare. Am avut meciuri, am trecut de faza pe zone şi ne-am calificat la elite”, mai povesteşte, pentru „Adevărul”, Estera.

Estera Pandelie şi colegele de fotbal Foto: arhivă personală





A luat-o cu ea şi pe sora mai mică, în vârstă de 14 ani, care, de asemenea, practicase oina. Sunt nedespărţite. În urmă cu cinci ani au avut ocazia să fie adoptate de o familie la care şi-ar fi dorit să rămână, doar că mama naturală nu a acceptat adopţia.

Estera Pandelie Foto: arhivă personală





Nu doar ea şi sora mai mică s-au remarcat la "Casa Noastră". Fratele cel mare, în vârstă de 20 de ani, are un talent deosebit la pictură. Tânărul, deşi trecut de vârsta majoratului, e, ca şi ele, instituţionalizat pentru că îşi continuă studiile. Singurul dintre ei care a ieşit din sistem - la vârsta de 18 ani - este fratele mijlociu, cu care ţin toţi legătura.

E foarte mult efort

Deocamdată Estera este elevă în clasa a X-a la Liceul Tehnologic Construcţii Maşini, dar ştie exact ce vrea să facă în viaţă.

"Îmi place foarte mult să citesc, să dansez, mă implic în foarte multe activităţi. Mă văd făcând în continuare sport - baseball şi fotbal de performanţă. Odată ce-ţi place ceva foarte mult, munceşti. E foarte mult efort, e foarte mult de lucru, mai ales când vrei să faci lucrurile foarte bine. Mi-aş dori să devin antrenor, dar îmi place şi ideea de a-mi dezvolta o afacere în hair styling", mai spune adolescenta.

