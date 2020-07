A murit elevul diagnosticat cu cancer pentru care s-au strâns peste 100.000 de euro

Mii de oameni au fost impresionaţi de cazul său şi au donat bani pentru a îl ajuta pe Călin, sumele strânse depăşind 100.000 de euro. Şi deşi şedinţele de chimioterapie de la clinica Anadolu din Turcia păreau că dau rezultate, în cele din urmă Călin a pierdut din păcate lupta cu boala.

„Călin s-a stins pe 28.07.2020 pe masa de operaţie în urma unor complicaţii. Vom încerca să organizăm ceva cumva pentru cei ce vor să-şi ia rămas bun de la el dar in acelaşi timp să respectăm prevederile legii în vigoare pentru protecţia răspândirii de corona virus. Mulţumim din suflet tuturor celor care aţi ajutat fiecare cum aţi putut şi aţi fost lângă Călin şi familia lui in tot acest timp, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Căline a fost o plăcere deosebită să te cunosc, am auzit numai şi numai lucruri bune despre tine, nu te voi uita niciodată, vei fi mereu cu noi şi în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească-n pace lângă El în împărţirea Lui”, a scris pe Facebook utilizatorul Zino Zino, unul dintre cei mai implicaţi în campanie.

„Dumnezeu a vrut să-I cânţi şi lui”

Daniela Ioana, o bună prietenă a lui Călin, a avut şi ea un mesaj emoţionant: „Te aşteptam acasă, mi-ai spus că abia aştepţi să vii, că îţi e dor de noi, că îţi e dor de casă, şi vii, dar nu cum ar fi trebuit. Te-ai luptat atât, ai avut atât de multă speranţă că totul va fi bine, că o să te faci bine, ai luptat enorm, ai avut atât de multă credinţă, dar Dumnezeu a vrut sa te duci la El, să-I cânţi şi Lui aşa cum ne cântai nouă. Nu m-am aşteptat la aşa ceva, durerea e prea mare . Nu o sa te uit niciodată, prieten drag!

Dumnezeu sa te aibă în pază, drum lin!”

Călin Ioan Liţă, un elev de 18 ani de la Seminarul Teologic din Curtea de Argeş, a fost diagnosticat la sfârşitul lui decembrie 2019 cu cancer la colon cu metastaze multiple. Ca să fie lângă el, mama şi-a dat demisia de la serviciu. Medicii din România nu i-au dat vreo şansă, însă doctorii turci de la clinica Anadolu din Istanbul au acceptat să îl trateze. Prietenii lui Călin au început o campanie de strângere de fonduri, campanie căreia s-a alăturat şi Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

După aproape două săptâmâni de spitalizare în clinica Anadolu, rezultatele începeau să se vadă. Corpul lui Călin a acceptat tratamentul, iar vestea i-a dat o mare speranţă şi mai multă forţă pentru a continua lupta.

În lunile următoare, Călin a răspuns foarte bine la tratament, evoluţia lui fiind considerată, după cum spune unul dintre prietenii săi, ”un miracol” de medici: tumoarea continua să se micşoreze, iar metastazele, deşi nu se reduceau, se opriseră din evoluţie. Era însă doar primul pas al războiului cu boala.

Călin Ioan Liţă făcea parte din corul Seminarului Teologic Ortodox „Neagoe-Vodă Basarab” Curtea de Argeş.

”Am fost prima dată la spitalul din Curtea de Argeş, acolo au găsit un lichid în partea abdominala, am fost trimis la Bucureşti la Spitalul Universitar Municipal unde în urma analizelor, diagnosticul a fost unul crunt: CARCINOM MUCINOS COLON METASTAZIC CU 12 MUTAŢII GENETICE. Aveam dureri din cauza lichidului colectat în abdomen, din păcate nu mi s-a dat nici o şansă, am fost trimis acasă...”, spunea Călin într-o postare pe Facebook în luna ianuarie.

„Trebuie să lupt până la capăt pentru frăţiorul meu mai mic pe care nu-l pot lăsa singur”

Familia lui Călin a decis ca el să meargă în Turcia la clinica Anadolu din Istanbul. Odată ajuns acolo, doctorii au fost sceptici, nu i-au dat speranţe, au spus că depinde de el şi că va trebui sa lupte dacă vrea să trăiască. ”Atunci am decis ca trebuie să lupt până la capăt pentru mine, familia mea şi cel mai mult pentru frăţiorul meu mai mic pe care nu-l pot lăsa singur”, scria Călin în ianuarie.

Călin provenea dintr-o familie modestă din comuna argeşeană Muşeteşti. Salariile părinţilor săi nu erau îndeajuns pentru a acoperii costurile tratamentului. Mama lui Călin a fost nevoită să-şi dea demisia ca să fie lângă fiul său.

