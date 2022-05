ÎPS Calinic Argeşeanul explică de ce a ales să nu se căsătorească. Ce-i îndeamnă pe cei care vor să fie călugări

ÎPS Calinic Argeşeanul vorbeşte despre „minunea de a fi monah" şi implicaţiile acestei alegeri, care nu este tocmai uşoară.

„Ca să fii adevărat călugăr, cu viaţă feciorelnică, sărăcie de bună voie şi ascultare de Dumnezeu, Legile Lui şi un părinte duhovnicesc, este o lucrare aparte, de la Duhul Sfânt şi este o minune de a fi călugăr! Personal, am îndemnat pe cei tineri, ca ei să se căsătorească, iar după o vreme, aşezându-şi pruncii la casele lor, să se îndrepte spre viaţa monahală. Astfel vei şti din proprie experienţă ce va să însemne viaţa de familie, dar şi viaţa monahală. Din păcate, unii o iau de-a-ndăratelea: se călugăresc, apoi se căsătoresc!', explică ÎPS Calinic, într-o postare online recent distribuită de Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

„Este şi acesta un drum cu bolovani"

Înaltul ierarh spune că, pentru a fi mai siguri de drumul pe care doresc să meargă, alegând viaţa monahală, cei care aleg călugăria ar trebui să aibă în vedere textele din Sfânta Scriptură: „Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: Bine este ca ei să rămână ca şi mine (celibatari!). Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească, decât să ardă”.

Calinic Argeşeanul vorbeşte şi despre capcanele care-i pasc pe cei care aleg să se călugărească fără să fi trecut prin căsătorie.

„Este şi pentru ei un drum numit cerc-închis: o pornesc cu călugăria, se căsătoresc, apoi tot în viaţa monahală sfârşesc. Este şi acesta un drum cu bolovani, gropi şi alte capcane (...), Oricum, căsătorit sau monah, să nu uităm pe Dumnezeu şi să-L rugăm să ne îndrepte paşii pe calea mântuirii! Iar ca şi atitudine, este potrivit să nu judecăm pe nimeni, nici într-un fel, fie căsătorit, fie monah, fie celibatar, fie întârziaţii pe diversele cărări ale vieţii noastre!", mai explică arhiepiscopul în fragmentul citat de Arhiepiscopie, fragment publicat şi în volumul „Minunea de a fi", semnat de Calininic Argeşeanul.

„Băteau şi strângeau de gât, că a prins-o cu vecinul în şură"

Calinic Argeşeanul nu a fost niciodată căsătorit. Arhiepiscopul explică de ce, personal a ales preoţia fără să cunoască taina căsătoriei despre care spune că se ţine cu jertfă permanentă.

„Când m-am hotărât pentru viaţa monahală am avut în mintea mea câteva gânduri definitorii (...). Fiind hotărât să devin preot, mi-am zis că înaintea preoţiei nu mai poate sta şi starea de căsătorit! Aşa am gândit atunci. Doream să fiu Michelangelo, care a spus, fiind întrebat de ce nu s-a căsătorit niciodată, a răspuns: M-am căsătorit cu pictura şi nu am vrut s-o fac geloasă pe o eventuală soţie! M-am gândit că starea de căsătorit este o ipostază foarte serioasă pe care o îmbrăţişează cei statornici în iubirea de familie, eu temându-mă că nu voi corespunde ca fidel unei astfel de lucrări divino-umană; văzând de mic copil, cum băteau şi strângeau de gât, soţul pe soţie, că a prins-o cu vecinul în şură!", explică IPS Calinic.

„Am văzut pe mama plângând”

Unul dintre motivele invocate de ÎPS Calinic pentru scoaterea din calcul, în cazul său, a căsătorie este şi experienţa tristă a mamei sale.

„Am văzut pe mama plângând, trimisă acasă să-şi mai aducă din averea promisă de părinţii vitregi, care o nedreptăţiseră, eu plângând alături de mama, care jelea ca a nimănui, pe drumurile satului!", se mai arată în fragmentul citat.

De precizat că, în acelaşi volum, Calinic Argeşeanul vorbeşte şi despre „Minunea de a fi căsătorit" şi Taina Sfântă, pentru a cărei cunoaştere spune că înseamnă să ai o chemare specială.

