200 de noi cazuri de COVID-19, în mai puţin de două săptămâni, în Argeş. Trei cauze identificate de autorităţi

Prefectul Emanuel Soare şi directorul DSP Argeş, Alexandru Guiţă, atrag atenţia asupra pericolului reprezentat de nerespectarea măsurilor de protecţie împotriva noului coronavirus.

“Oamenii au avut tendinţa de a nu mai purta masca de protecţie şi de a nu mai respecta distanţarea fizică. Au fost probleme la anumite manifestări culturale, care deşi au fost făcute în aer liber, se impunea purtarea măştii şi păstrarea distanţării fizice. Am solicitat tuturor instituţiilor abilitate (Poliţie, Jandarmerie, ITM, ISU, DSP, DSVSA) să fie prezente în teren. Sunt echipe mixte care vor intensifica controalele în judeţ. Scopul nostru este să îi facem pe oameni să conştientizeze pericolul şi să poartă mască, să respecte distanţarea fizică. Au fost şi vor fi date multe avertismente, nu ne-am propus să dăm neapărat amenzi. Dar ritmul acestor controale nu va fi slăbit până nu vom inversa trendul cazurilor pozitive. Avem date care ne confirmă faptul că nu se va susţine în perioada următoare creşterea de cazuri pozitive de zilele trecute", a declarat prefectul Emanuel Soare.





"În mijloacele de transport public există o aglomerare nepermisă"

În nici două săptămâni, în Argeş s-au înregistrat peste 200 de cazuri noi de îmbolnăviri. Prefectul le aminteşte argeşenilor importanţa purtării măştii în spaţiile închise şi păstrarea distanţei fizice şi anunţă că a trimis în teren echipe mixte de control care vor verifica respectarea măsurilor de protecţie în zonele sensibile: centrele comerciale, mijloacele de transport în comun şi operatorii economici.





"Am identificat trei zone importante care pot fi considerate cauze pentru creşterea cazurilor în Argeş. În centrele comerciale am observat o relaxare, atât din partea angajatorilor, cât şi din partea clienţilor. În mijloacele de transport public, în special în cele de tip maxi-taxi, există o aglomerare nepermisă şi nu se poartă mască de protecţie. Verificăm modul în care marile companii, fabricile, respectă măsurile de protecţie la locul de muncă. Vom intensifica controalele privind măsurile de prevenire în centrele comerciale, transportul public şi la marii angajatori”, a declarat prefectul Emanuel Soare.





Directorul DSP Argeş: “Au fost informaţii iresponsabile aruncate în spaţiul public”





Şeful DSP Argeş, Alexandru Guiţă, atrage atenţia asupra dezinformărilor apărute în spaţiul public, care au dus la nerespectarea măsurilor de protecţie.





Directorul DSP Argeş a mulţumit personalului medico-sanitar din spitalele COVID din judeţ, pentru efortul susţinut din ultimele trei luni.





“Astăzi vedem rezultatul, din perioada de relaxare, a tuturor informaţiilor din spaţiul public, din mediul online şi de pe social media, care au pus sub semnul întrebării existenţa coronavirusului. După părerea mea, au fost informaţii iresponsabile. În judeţul Argeş s-au făcut până azi peste 11.000 de teste, fiind testate aproximativ 7300 de persoane. În ultima perioadă a crescut şi numărul testărilor voluntare. Nu avem focare noi epidemiologice, cazurile noi fiind răspândite în tot judeţul. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în activitatea anti-COVID de la nivelul judeţului, factori de decizie, oameni politici. Aş vrea să mulţumesc personalului medico-saniar, care lucrează în spitalele COVID. Şi-au dovedit profesionalismul şi au arătat menirea pe care o au. Am fost în Spitalul Mioveni, am văzut în ce condiţii lucrează, sunt oameni de toată lauda”, a declarat Alexandru Guiţă.