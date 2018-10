VIDEO Viorica Dăncilă, primită în Neamţ cu aplauze şi lacrimi: „Felicitări pentru ce-aţi vorbit la Bruxelles! Nu vă daţi bătută, doamna prim-ministru!“

Autorităţile locale şi judeţene din Neamţ au aşteptat-o pe Viorica Dăncilă o oră şi jumătate, pe stadionul din Roznov, vizita în localitatea fiind anunţată pentru ora 11.00. Elicopterul cu delegaţia guvernamentală a aterizat la ora 12.30, întârzierea fiind cauzată de prelungirea vizitei în judeţul Bacău, dar, conform unor surse, şi de o eroare de destinaţie cu câţiva kilometri, aparatul de zbor îndreptându-se spre o altă localitate din Neamţ.

Însoţită de miniştrii Carmen Dan (Afaceri Interne), Ioan Deneş (Ape şi Păduri) şi Lucian Şova (Transporturi), Viorica Dăncilă a fost primită cu flori de autorităţile locale şi cu aplauze de câţiva localnici, unul dintre ei, entuziasmat de prezenţa premierului.

„Felicitări doamna prim-ministru ce-aţi vorbit la Bruxelles! Tot înainte, aşa! Ţineţi cu poporul român! Aşa s-o ţineţi tot timpul, să nu vă daţi bătută, doamna prim-ministru!“, i-a urat un cetăţean premierului, spre satisfacţia oficialităţilor locale.

De asemenea, un pensionar "pesedist din '90, cel mai vechi pesedist", cum s-a recomandat, i-a mulţumit în lacrimi premierului pentru că a venit în vizită la Roznov.

La locul lucrărilor din albia pârâului Cracău, Viorica Dăncilă a ascultat explicaţiile tehnice, s-a interesat de termenul limită al operaţiunilor şi a cerut să fie invitată şi la încheierea lucrărilor.

„Este o lucrarea de amploare, ştiu de acest lucru, domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ a venit şi la Guvern, am discutat şi cu dumneavoastră, de aceea am decis ca să îndreptăm această sumă, care nu este o sumă mică, dar şi lucrarea este foarte mare, spre acest obiectiv pentru că ştiam şi de pagubele produse locuinţelor oamenilor, dar în primul rând celor două magistrale de gaze care sunt foarte importante pentru alimentarea cu gaze şi a municipiului Piatra Neamţ. Eu sper să vin aici şi când o finalizaţi. Acest lucru este foarte important pentru că, aşa cum am spus, vorbim despre prevenţie, nu trebuie să aşteptăm ca de fiecare dată să se întâmple acest lucru, să eliminăm pagubele şi peste o perioadă, în aceeaşi zonă să ne întâlnim cu aceleaşi probleme. Cel puţin avem siguranţa că în această zonă nu vom mai avea astfel de lucruri“, a declarat Viorica Dăncilă.

După vizita de la Slobozia – Roznov, delegaţia a pornit spre comuna Borca, unde autorităţile locale aşteptau vizita anunţată pentru ora 12.00.