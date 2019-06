VIDEO Borcan dubios dezgropat de un român în curtea casei. Zeci de specialişti în cercetare chimică şi nucleară îi inspectează proprietatea

Echipajele ISU Neamţ au fost solicitate miercuri, 5 iunie, pentru o cercetare CBRN (cercetare chimică, biologică, radiologică, nucleară şi substanţe explozive). Specialiştii au fost chemaţi de proprietarul unei case situate pe strada General N. Dăscălescu din Piatra-Neamţ, care făcuse dimineaţă o descoperire în timpul săpăturilor.

Conform ISU Neamţ, este vorba de un recipient de 200 grame cu (posibil) mercur, găsit pe timpul unor săpături.

„Am vrut iniţial să pun pământ şi gazon şi am dat peste o ţeavă care era băgată ca armătură în beton. Când am săltat-o în sus, a început să curgă din ea. Era o ţeavă cât degetul de subţire, lungă de vreo 2 metri. Cât era în ea nu pot să-mi dau seama, s-a mai scurs şi pe jos. Am colectat vreo 300 de grame într-un borcănel şi am pus-o pe site să văd ce este şi mi-au spus mulţi că este mercur. Noi aşa am cumăpart casa acum cinci ani. Nu am pus mâna pe substanţă, aveam mănuşi“, a declarat proprietarul casei. Înainte de a sesiza ISU, prin 112, acesta s-a adresat Poliţiei şi Gărzii de Mediu, dar ambele instituţii au spus că nu e de competenţa lor să preia cazul.

„Prima dată m-am dus la Poliţie şi mi-au spus că nu e de competenţa lor, apoi m-am dus la Garda de Mediu şi ei au spus că nu e de competenţa lor şi apoi am sunat la 112“ , a mai precizat proprietarul.

În zonă s-a deplasat echipa CBRN, cu o autospecială de intervenţie, un container de căutare salvare şi o ambulanţă SMURD. De asemenea, a fost solicitată şi autospeciala CBRN de la ISU Iaşi.

Ulterior, la faţa locului au ajuns specialişti din cadrul Poliţiei, Gărzii de Mediu şi de la Agenţia de Protecţie a Mediului.

