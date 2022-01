Viaţa nomadă a românilor care dau ocol Australiei. „Fiecare zi trebuie trăită cu pasiune şi din pasiune“ FOTO

Doi exploratori români, Radu Păltineanu din Piatra Neamţ şi bucureşteanca Irina Repede, au trecut la etapa a doua a expediţiei insolite pornite în ziua de 13 octombrie 2021 - străbaterea Australiei pe triciclete, traseul stabilit având circa 13.000 de kilometri.

După ce au străbătut, într-o lună şi o zi, 1.200 de kilometri, cuplul a poposit la Capul York, cel mai nordic punct al continentului, iar după o perioadă de refacere într-un camping, unde au avut parte şi de momente neplăcute, fiind la un pas de a fi jefuiţi, s-au urcat iarăşi pe triciclete.

Acum pedalează spre coasta de est, spre Rockhampton,

urmând ca de acolo să o ia spre Uluru, prin centrul deşertic al continentului, spre inima Australiei.





Aşa se face că Sărbătorile de iarnă i-au prins pe drum, prilej pentru Radu Păltineanu de a rememora, într-un jurnal ţinut pe pagina sa de Facebook, unde le-a petrecut pe cele din anii anteriori, când se afla în alte expediţii temerare pe meriadenele lumii.

Relaxare după o zi de pedalat FOTO Facebook

Iată ce nota pe 25 decembrie 2021: „Crăciun fericit! Zile în tihnă şi liniştite vă doresc, aşa ca apele Mării Coralilor din spatele nostru. Crăciunul din 2015 mă prindea singur, în New Mexico, SUA, cel din 2016 în căldura tropicală din Boa Vista, Brazilia, apoi, în 2017, pe Altiplano, în Bolivia, unde era răcoare şi bine. Au urmat două acasă, în România, ca mai apoi, primul Crăciun pandemic (2020 - n.r.) să ne prindă, de această dată în doi, în Insula de Sud a Noii Zeelande. Un an mai târziu, iată-ne, tot împreună, ca parteneri de viaţă şi aventură în tropice, explorând cel de-al treilea continent, Australia. Oare pe ce meridian mă va prinde următorul Crăciun? Sărbători fericite!“

„Ceasul naturii“ şi misiunea specială de pe 30 decembrie

Peste trei zile, în 28 decembrie, exploratorul din Piatra Neamţ, care are şi cetăţenie canadiană, relata despre ce înseamnă viaţa de zi cu zi prin Australia, care-i trăită după „ceasul naturii“. Trezirea este odată cu răsăritul, iar culcarea la apus.





„Nu ai cum să te descurci dacă dormi mai mult. Chiar începi să trăieşti după ceasul naturii. În curând uiţi ce zi sau ce oră a săptămânii este. Eşti atât de absorbit de rutina de zi cu zi a vieţii de nomad“, scrie Radu.

În penultima zi a anului trecut, Radu Păltineanu şi partenera sa, Irina Repede, au avut o misiune specială. Pedalând, au observat, pe partea stângă a şoselei un stone curlew, pasărea ogorului,

(Burhinus grallarius), care era dezorientată, slăbită, cu parte din penaj lipsă, cu un ochi închis iar celălalt pe jumătate plin cu un lichid roşu, care părea a fi sânge. N-au putut rămâne impasibili,

aşa că au sunat la un centru ocrotire a faunei sălbatice, fiind luată, pentru a i se acorda îngrijirile necesare.

Radu Păltineanu s-a implicat în salvarea unui exemplar de păsărea ogorului FOTO Facebook

Pasărea ogorului este una de noapte, care comunică cu altele din specia ei prin sunete ascuţite, stridente şi odată ce îşi alege partenerul de împerechere, rămâne cu acesta pentru tot restul vieţii. Habitatul lor se întinde de-a lungul coastei australiene, în zonele apropiate de malul mării, fiind extrem de inteligente. După această întâmplare, Păltineanu a postat un mesaj: „Dacă şi atunci când vedeţi vreun animal rănit, dezorientat, prins în vreo capcană, sau pur şi simplu în vreo zonă cu trafic intens unde poate fi uşor lovit, nu fiţi indiferenţi. Acţionaţi! Anual milioane de animale îşi găsesc sfârşitul lovite de maşină, electrocutate, etc. Asta fiindcă le-am acaparat noi habitatul şi continuăm să o facem într-un ritm extrem de alert“

„Poate va fi mai bine, poate va fi mai rău“

Pe cei doi români, 2022 i-a prins tot pe drum şi aşteaptă de la el experienţe noi, „aventură cât cuprinde şi multă conexiune cu cei dragi“. Speră să fie un an nou mai bun, cu mai mult optimism şi cu

mai multă schimbare şi deschidere către nou, fiindcă de asta are lumea nevoie în acest moment.





Pe 1 ianuarie, Păltineanu nota şi despre experienţa pe care el şi Irina au trăit-o în Noua Zeelandă,

în 2020, când, în vacanţă fiind, au rămas blocaţi acolo, zborurile fiind anulate de epidemia de coronavirus. Şi au transformat „prizonieratul“ într-o oportunitate de aventură. Timp de un an şi trei luni de zile, au străbătut cele trei insule principale ale arhipelagului neozeelandez la pas, pe biciclete şi în canoe.





Radu Păltineanu, în una din pauze, a urcat pe vârful Bartle Frere, 1622 de metri, cel mai înalt din statul Queensland FOTO Facebook

„Atunci când pandemia de COVID-19 a lovit întreaga planetă, noi am ales să rămânem în Noua Zeelandă şi să transformăm uşor, uşor, acest moment de criză într-o nouă oportunitate de aventură. (...). Am fi putut reveni oricând acasă, dar nu am vrut fiindcă realizezi că este poate o şansă unică în viaţă să te provoci într-un mod inedit. Aşa că, Australia a venit ca o urmare firească a periplului prin Noua Zeelandă (...) Pentru asta, ne-am suit pe două triciclete (...) şi ne-am propus să dăm rotocoală continentului“, mai destăinuie exploratorul.

Continuă însemnările în jurnalul său şi în a doua zi a anului, spunând că începutul aventurii în jurul Australiei a fost cu multe greutăţi, pe drumuri prăfuite, izolate dar şi cu multe clipe incredibile, deoarece ţara este sălbatică, magică şi ireală uneori. Destăinuie că s-au îndrăgostit de păianjeni, şerpi, de cerul înstelat şi de imensitatea ţinutului pe care îl explorează pe două triciclete.





Pedalând pe triciclete prin imensitatea Australiei FOTO Facebook

Ultima postare este pe 6 ianuarie 2021, Radu Păltineanu scriind următoarele: „Într-o lume bulversată de epidemia de COVID-19, suntem extrem de privilegiaţi să putem să ne continuăm acest vis de a vedea lumea într-un mod inedit: pe două triciclete. Nu ştim ce ne rezervă ziua de mâine. Poate va fi

mai bine, poate va fi mai rău. Poate ne vom schimba, poate vom rămâne la fel. Dar fiecare zi trebuie trăită cu pasiune şi din pasiune“.

