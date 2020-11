Vedete mondiale ale fotbalului care au jucat cândva pe un micuţ stadion din România. Unde se află acesta

Pe Stadionul Municipal Ceahlăul, de-a lungul anilor, iubitorii fotbalului din Piatra Neamţ şi nu numai, au avut şansa de a vedea evoluând jucători aflaţi la apogeul carierei sau care avea să devină vedete incontestabile la mari cluburi europene sau la naţionalele statelor ale căror cetăţeni sunt.

Astăzi nume sonore ale fotbalului mondial, francezii Antoine Griezmann şi Raphael Varane, jucau acum 9 ani, mai exact pe 11 octombrie 2011 pe micuţa, dar cocheta, arenă din oraşul străjuit de culmea Pietricica. Se petrecea într-un meci al naţionalei de tineret a României contra selecţionatei Franţei. Raphael Varane, acum titular incontestabil la Real Madrid, a fost integralist pentru „Cocoşii galici“, în timp ce atacantul celor de la FC Barcelona a fost titular, înlocuit fiind în minutul 58. Tot în acea partidă a jucat, din minutul 72, şi atacantul Alexandre Lacazette. Atunci evolua la Olympique Lyon, iar acum îmbracă tricoul englezilor de la Arsenal Londra. Franţa a triumfat în duelul de la Piatra Neamţ, scor final 2-0, reuşitele fiind semnate de Emmanuel Riviere, un atacant care a evoluat în carieră la Newcastle United (Anglia), Toulouse, Saint-Etienne (Franţa) sau Osasuna (Spania). De la momentul meciului de la Piatra Neamţ, carierele lui Griezmann şi Varane au fost într-un continuu urcuş. Antoine Griezmann, tranferat în 2019, pentru 120 de milioane de euro, la FC Barcelona, are în palmares victorii în finala Europa League (2018) şi în Supercupa Europei (2018) în tricoul lui Atletico Madrid, iar cu naţionala Franţei a câştigat titlul mondial în 2018, după o finală cu Croaţia (4-2) în care a şi marcat un gol. De asemenea, campion mondial în urmă cu doi ani, Raphael Varane este componentul echipei Real Madrid din 2011. Iar de atunci a pus umărul la o serie impresionantă de victorii ale clubului spaniol, după cum urmează: Liga Campionilor în 2014, 2016, 2017, 2018; Campionatul Mondial al Cluburilor în 2014, 2016, 2017, 2018; Supercupa Europei în 2014, 2016 şi 2017; Campioana Spaniei în 2012 şi 2017, Cupa Spaniei în 2014 şi Supercupa Spaniei în 2012, 2017 şi 2020. Zanetti, la Piatra Neamţ, meciul cu numărul 800 pentru Internazinale Milano Argentinianului Javier Zanetti a jucat la Piatra Neamţ, pe 22 august 2012, meciul cu numărul 800 în tricoul echipei Internazionale Milano. S-a întâmplat într-un meci din play-off-ul Europa League, cu FC Vaslui, iar italienii au câştigat cu scorul de 2-0, marcatori Cambiasso şi Palacio. Zanetti a fost integralist, unul în care şi vasluienii au avut şanse importante de a marca în faţa unei asistenţe de peste 13.000 de spectatori. Zanetti a jucat în total 858 de meciuri pentru Internazionale din 1995 şi pînă în 2014. A câştigat Liga Campionilor în 2010, coleg fiind cu românul Cristian Chivu şi avându-l antrenor pe Jose Mourinho. În acelaşi an, lua trofeul la CM al Cluburilor, după ce, în 1998, triumfase în Cupa UEFA, când a şi marcat un gol în finala cu Lazio.

Arena din Piatra Neamţ a găzduit numeroase meciuri internaţionale FOTO Dan Sofronia

În 2012, când Internazionale a evoluat la Piatra Neamţ cu FC Vaslui, în lotul milanezilor se găseau Weslej Sneijder (vicecampion mondial în 2010 cu naţionala Olandei), Maicon (fundaş brazilian),

Coutinho (acum mijlocaş central la Bayern Munchen). Prezenţa celor de la FC Vaslui în grupele Europa League sau în preliminariile Ligii Campionilor a însemnat venirea la Piatra Neamţ a unor echipe cu nume. Pe lângă Inter Milano, au mai fost Lazio Roma, Sporting Lisabona, Twente Enschede sau Fenerbahce. Astfel, pe Stadionul Ceahlăul au mai putut fi văzuţi jucători precum Djibril Cisse (Franţa, câştigător de Liga Campionilor cu Liverpool în 2005), Dirk Kuyt (vicecampion mondial în 2010 cu Olanda) sau Miroslav Klose, germanul care a devenit, în 2014, cel mai bun marcator din istoria turneelor finale ale Campionatului Mondial de Fotbal.

„Per la Juventus, un debutto piu' problematico del previsto in Romania, nella Coppa Intertoto, contro il Ceahlaul“

Dacă dăm timpul înapoi, trebuie să ne amintim de ziua de 18 iulie 1999. Atunci au putut fi urmăriţi la joc legendari fotbalişti străini, Ceahlăul confruntându-se, în turul 3 al Cupei UEFA Intertoto, cu Juventus Torino. Disputa s-a terminat 1-1 (0-0 în retur), golurile fiind marcate de Scânteie (min 28) şi Tacchinardi (min 58).

Pe 18 iulie 1999, Ceahlăul juca împotriva lui Inter Milano, în UEFA Intertoto FOTO CSM Ceahăul

„Trasferta piu' ostica del previsto per i bianconeri in Coppa Intertoto, Piatra Neamt (Romania), 18 luglio '99. Per la Juventus un debutto piu' problematico del previsto in Romania, nella Coppa Intertoto, contro il Ceahlaul. La squadra di Ancelotti rimedia un comodo 1-1 in vista del ritorno di sabato prossimo a Cesena. La Juve, incompleta, sembra ancora imballata. Il Ceahlaul prende l'iniziativa e al 28' va in rete con Scanteie. Quando la Juve comincia a reagire, e' gia' finito il primo tempo. Ripresa diversa anche se il pareggio arriva con un tiraccio da fuori di Tacchinardi (59'), scria presa torineză despre disputa de la Piatra Neamţ.

Cea ce se traduce cam astfel: „Călătorie mai dificilă decât era de aşteptat pentru bianconeri în Cupa Intertoto, la Piatra Neamţ (România), pe 18 iulie 1999. Pentru Juventus, un debut mai problematic decât se aştepta în România, în Cupa Intertoto, împotriva Ceahlăului. Echipa lui Ancelotti pregăteşte un confortabil 1-1 înaintea revenirii lor la Cesena sâmbăta viitoare. Juve, incomplet, încă pare la pachet. Ceahlăul ia iniţiativa în minutul 28, prin Scânteie. Când Juve începe să reacţioneze, prima jumătate este deja terminată. Remiza vine cu un şut din afara careului, prin Tacchinardi (59')“.