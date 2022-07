Vârful din Himalaya numit „Ucigaşul de oameni“, cucerit de un român. Alpinistul Adrian Laza este în Împărăţia Uriaşilor

Adrian Laza, un alpinist de 58 de ani din Piatra Neamţ, a reuşit o performanţă uriaşă în dimineaţa de vineri, 1 iulie 2022. El a urcat pe Nanga Parbat sau „Ucigaşul de oameni“, după cum i se mai spune vârfului himalayan situat în Pakistan, care are 8.125 de metri, fiind al nouălea din lume ca altitudine. Astfel, Laza şi-a trecut în cont al şaselea optmiar din acest masiv.

„Aţi urca pe Muntele Ucigaş sau Mâncătorul de Oameni? Adrian a făcut-o în această dimineata! The King of the Mountains - Nanga Parbat 8.126 metri, l-a îngăduit pe vârful său. Mă gândesc că a făcut-o pentru că, privind la omul acela fragil, cu sufletul pârjolit de dorinţa de a reuşi şi de a-şi depăşi toate limitele, a fost mişcat de tenacitatea lui şi de efortul enorm depus, de pasiunea şi respectul pentru munte, dar şi de modestia şi umilinta cu care păşeşte de fiecare dată în împărăţia uriaşilor“, a transmis Ina Laza, soţia alpinistului, care relatează pe Facebook despre ascensiunile acestuia.

În expediţia din ţara asiatică, care a început la jumătatea lunii trecute, românul care este şi cetăţean canadian, a fost însoţit de un bun prieten, pakistanezul Tenjin Sherpa, cel cu care a mai urcat pe înălţimile altor vârfuri din cel mai înalt masiv de pe Terra. „Un munte extrem de dificil - «e cel mai greu munte de până acum», îmi spunea Adrian după ce trecuse de peretele Kinshofer. Şi, totuşi, ai făcut să pară şi de data aceasta totul ca fiind uşor. Suntem mândri de tine până la cer, Maroko şi ne rugăm să cobori sănătos!“, mai precizează soţia alpinistului.

Performanţa de anul trecut: patru optmiari urcaţi

Muntelui Nanga Parbat i se mai spune „Mâncătorul de oameni“, „Ucigaşul de oameni, „Muntele pleşuv“ sau „Diamir - Regele munţilor“ din cauza nenumăratelor decese provocate de edeme pulmonare sau cardiace, degerături, hipotermii, epuizare şi avalanşe. După cum se arată pe turism mania.ro , până în iunie anul acesta, din cei 261 de alpinişti care au încercat să-l urce, 61 au decedat.

Alt nume este „Muntele golaş“ din cauza imenselor sale culmi stâncoase lipsite de vegetaţie. Un trist renume l-a recăpătat în iunie 2013, când zece alpinişti au fost ucişi, împreună cu ghidul lor, la o bază de pe Nanga Parbat, într-un atac revendicat de Mişcarea Talibanilor din Pakistan. Dintre piscurile de peste 8.000 de metri, este considerat ca fiind cel mai greu de escaladat, comparativ cu Everestul probabilitatea de deces fiind de trei ori mai mare.

Nanga Parbat este situat pe teritoriul Pakistanului FOTO Ina Laza Nanga Parbat este situat pe teritoriul Pakistanului FOTO Ina Laza

Revenind la alpinistul din Piatra Neamţ, în 2021 a reuşit să ajungă pe patru dintre cei mai înalţi munţi din lume. Primăvara l-a găsit pe Adrian tot în Himalaya, escaladând Annapurna 1, 8.091 de metri, atingându-l pe 16 aprilie. Ar fi urmat Dhaulagiri, dar a trebuit să renunţe, deoarece colegii alpinişti şi mare parte dintre şerpaşi s-au îmbolnăvit de Covid-19. Şi a rămas prizonier pe înălţimile masivului din Nepal. A făcut teste, şi cum acestea arătau că era sănătos, românul a decis să urce pe Lhotse - 8.516, care-i lipsea de pe „listă“, bifându-l pe pe 22 mai. În toamnă, a urmat a doua expediţie în Nepal, iar pe 27 septembrie, ajungea pe Manaslu - „Mountain of the spirit“ - 8.163 de metri, al optulea cel mai înalt munte de pe mapamond. Şi, în mai puţin de o lună, punea piciorul, pe 15 octombrie 2021, pe Dhaulagiri (8.167 m). Pe Everest urcase în 2019.

Vă mai recomandăm să citiţi: