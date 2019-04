Un alpinist român revine după doi ani în Everest cu o nouă strategie. Ce greşeli nu vrea să repete şi cum îl aşteaptă muntele

Alpinistul Adrian Laza va încerca în sezonul favorabil ascensiunilor în Himalaya să escaladeze Everestul (8848 m). A pornit spre Nepal pe 8 aprilie şi speră ca până cel mai târziu pe 5 iunie să reuşească să-şi împlinească visul. Un vis care se putea transforma într-un coşmar în urmă cu doi ani, atunci când a mai avut o tentativă de a urca pe cel mai înalt pisc din lume.

În mai 2017, într-o expediţie în care îşi propunea să ajungă pe Everest, Adrian a renunţat să-şi continue ascensiunea când mai avea doar 150 de metri până să calce pe Acoperişul Lumii. Ajuns la South Summit (8700 metri), împreună cu şerpaşul care îl însoţea, a decis că e mai bine să se întoarcă direct în tabăra II, din cauza condiţiilor meteo extreme.

„Era foarte frig, erau îngheţaţi, cu semne de degerare, iar Adrian îşi pierduse aproape complet vederea. A decis împreună cu Peme Sherpa că e mai bine să coboare direct în tabăra II, unde au rămas peste noapte“, povestea Ina, soţia lui Adrian. Ulterior, cei doi au fost transportaţi cu un elicopter în Kathmandu unde au fost internaţi în spital cu degerături la mâini şi picioare, dar într-o stare stabilă, fără risc de agravare.

Adrian Laza în expediţia Everest 2017 FOTO: Facebook

Expediţia de atunci a avut drept consecinţă 4 zile de spitalizare şi 6 unghii pierdute din cauza îngheţului. Adrian a trecut peste aceste probleme, iar de atunci a mai urcat pe Elbrus (5642 m), Aconcagua (6962 m) şi Makalu (8481 m), din Himalaya, un vârf tehnic pe care au urcat până acum doar 200 de alpinişti din lume. Cu aceste noi experienţe, Adrian spune că a conştientizat erorile făcute în expediţia Everest 2017 şi că va recurge la o altă strategie:

„În 2017 am stat în tabăra de bază împreună cu 300-400 de alpinişti, plus tot atâţia şerpaşi, porteri, în total peste 1000 de persoane, şi am contractat o viroză. M-am tratat cum am putut, dar la temperaturi de 2 grade noaptea în cort şi nu mai mai mult de 5 grade ziua, nu aveam cum să-mi refac total forţele. De data asta mi-am schimbat strategia şi voi merge în districtul Mustang, o zonă izolată, la o altitudine de 5000 de metri. De acolo o să-mi fac aclimatizarea pe un vârf de 7000 de metri, Ratna Chuli, cât timp se vor întinde corzile pe Everest“, a precizat Adrian Laza.

Adrian Laza în expediţia Everest 2017 FOTO: Facebook

Şi de această dată, ca şi în precedentele expediţii din Himalaya, alpinistul român va fi însoţit de şerpaşul Peme Sherpa, un profesionist cu 8 expediţii la activ pe Everest.

„Se pare că acum va fi un an dificil din punct de vedere climatic pe Everest. Anul trecut au fost în total 11 zile propice pentru a face vârful, ceea ce înseamnă foarte mult. În mod normal ai nevoie cam de 4 zile, şi asta înseamnă că în 2018 au fost cam trei ferestre de vârf, în timp ce în 2017 nu a fost decât una. Acum am informaţii că ninge cam cu 35-45% mai mult decât într-un sezon normal, ceea ce înseamnă că vor fi probleme la întinderea corzilor“, a mai menţionat Adrian înainte de plecare.

Expediţia sa în Everest ar trebui să se încheie pe data de 5 iunie, perioada în care se poate ataca vârful fiind spre finele lunii mai.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: