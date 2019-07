Top 10 filme nominalizate la Zmeura de Aur. Superproducţii cinematografice „taxate“ de critica de specialitate

Actriţele care joacă în producţia Sex and The City 2 (2010)

Zmeura de Aur ( Golden Raspberry Awards) se acordă pentru categorii diferite: pentru cel mai prost film (Razzie Award for Worst Picture), pentru cel(cea) mai prost (proastă) actor (actriţă) într-un rol principal (secundar), pentru cel mai prost cuplu pe marele ecran, pentru cel mai prost regizor, pentru cel mai prost scenariu sau pentru cea mai proastă refacere sau continuare a unui film.

Premiul are forma unei zmeure fixate pe un suport de plastic, cu o valoare aproximativă de 4,89 dolari americani.

Vă prezentăm alăturat zece cunoscute producţii din anii 2000 care au fost nominalizate la premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film (Razzie Award for Worst Picture), dar nu au primit dezonoranta distincţie:

Pearl Harbor (2001) - film de acţiune dramatic regizat de Michael Bay şi produs de Jerry Bruckheimer. În rolurile principale interpretează actorii Ben Affleck, Josh Hartnett, Alec Baldwin, Jon Voight, Kate Beckinsale, Cuba Gooding, Jr., Dan Aykroyd, Colm Feore, Mako, Tom Sizemore, Jaime King şi Jennifer Garner. A avut un buget de 140 de milioane de dolari americani şi încasări de 449 milioane de dolari. La ediţia din 2011, premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film a revenit peliculei „Freddy Got Fingered“ (Freddy incurca-lume), o comedie regizată de Tom Green, cu el însuşi în rol principal.

Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) - Războiul stelelor - Episodul II - Atacul clonelor. Este un film SF din 2002 regizat de George Lucas după un scenariu de Lucas şi Jonathan Hales. Este al cincilea film lansat în seria Războiul stelelor şi al doilea film în ordinea cronologică a seriei de filme Războiul stelelor. Premiul Zmeura de Aur a revenit filmului Swept Away (Naufragiaţii), o comedie de Guy Ritchie în care joacă Madonna şi Adriano Giannini.

Charlie's Angels: Full Throttle (2003) - Îngerii lui Charlie: În goană mare. O continuare a comediei de acţiune de mare succes regizată de McG şi inspirată de serialul de televiziune cu o popularitate fenomenală. În distribuţie: Cameron Diaz, Drew Barrymore şi Lucy Liu. În 2003, premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film a fost decernat producţiei „Gigli“, în regia lui Martin Brest, cu Ben Affleck, Jennifer Lopez şi Al Pacino.

Alexander (2004) - film epic, istoric, bazat pe viaţa lui Alexandru cel Mare. Filmul a fost regizat de Oliver Stone, cu Colin Farrell în rolul principal. Filmul a primit în general recenzii negative şi lansarea sa a fost un eşec în Statele Unite, unde a adunat doar 34 de milioane $ încasări, în timp ce producţia sa a costat 155 de milioane $. Totuşi, pe plan internaţional a fost primit mai bine, încasând un total de 132 milioane de $ şi recuperându-şi pierderile. În 2004, premiul Zmerua de Aur a revenit filmului Catwoman, o producţie costisitoare, în care au jucat Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon Stone şi Lambert Wilson.

Casa de ceară (House of Wax) – 2005 film de groază americano-australian din 2005 nominalizat la Zmeura de Aur pentru cel mai prost film. Este regizat de Jaume Collet-Serra după un scenariu de Chad Hayes şi Carey Hayes. În 2005, premiul a revenit producţiei „Dirty Love“ (Dragoste murdară) o comedie în care joacă Jenny McCarthy şi Carmen Electra.

Little Man (Ăla micu') - 2006 a fost aproape de a primi premiul Zmeura de Aur pentru cel mai prost film, dar a primit Zmeura de Aur pentru cea mai proastă refacere sau continuare a unui film. Este o comedie produsă şi regizată de Keenen Ivory Wayans, în rolurile principale jucând actorii Kerry Washington, John Witherspoon, Tracy Morgan şi Lochlyn Munro. În 2006, titlul pentru cel mai prost film a revenit peliculei Basic Instict 2 (Instinct primar 2). În producţia regizată de Michael Caton-Jones au jucat Sharon Stone şi David Morrissey.

Norbit (2007) - Comedia lui Brian Robbins în care personajul principal este Eddie Murphy a fost nominalizată la Zmeura de Aur. Premiul a revenit atunci producţiei horror „I Know Who Killed Me“ (Ştiu cine m-a ucis), cu Lindsay Lohan cap de afiş.

Sex and the City 2 (2010) – Comedia în care joacă cele patru protagoniste (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall şi Cynthia Nixon) nu s-a bucurat de succesul scontat, filmul fiind nominalizat la Zmeura de Aur în 2010. Premiul a revenit producţiei The Last Airbender (Ultimul războinic al aerului), film regizat de M. Night Shyamalan, cu Jackson Rathbone, Dev Patel, Nicola Peltz şi Noah Ringer.

Transformers: Dark of the Moon (Transformers 3: Faţa ascunsă a Lunii). Mega-producţia ştiinţifico-fantastică din seria de filme Transformers, a fost regizată de Michael Bay şi produsă de Steven Spielberg. Filmul a fost pe lista nominalizărilor pentru Zmeura de Aur în 2011, însă „onoarea“ de a ridica premiul a revenit producţiei „Jack and Jill“, în regia lui Dennis Dugan, o comedie în care apar Adam Sandler, Al Pacino şi Katie Holmes.

A Thousand Words (O mie de cuvinte) - filmul american de comedie din 2012, regizat de Brian Robbins a fost nominalizat la trei premii Zmeura de Aur, dar nu a primit niciunul dintre acestea (pentru cel mai prost film, pentru cel mai prost actor şi pentru cel mai prost scenariu). În rolurile principale joacă actorii Eddie Murphy, Kerry Washington şi Cliff Curtis. Pentru cel mai prost film, premiul a fost acordat în 2012 superproducţiei The Twilight Saga: Breaking Dawn 2 (Saga Amurg: Zori de Zi - Partea a II-a).

