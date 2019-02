Test de cultură generală. Când îşi sărbătoresc ziua naţională zece dintre cele mai mari state ale lumii?

1. Când este ziua naţională a Spaniei (Fiesta Nacional de Espańa sau Día de la Hispanidad)?

a. 16 septembrie

b. 12 octombrie

c. 5 mai

2. Când este ziua naţională a Chinei?

a. 1 octombrie

b. 5 februarie

c. 31 decembrie

3. Când este ziua naţională a Italiei (Festa della Repubblica)?

a. 2 iunie

b. 4 iulie

c. 2 iulie





4. Când este ziua naţională a Braziliei?

a. 30 noiembrie

b. 1 martie

c. 7 septembrie

5. Când este ziua naţională a Germaniei (Ziua Unităţii Germane - Tag der Deutschen Einheit)?

a. 1 august

b. 26 octombrie

c. 3 octombrie

6. Când este ziua naţională a Rusiei?

a. 12 iunie

b. 24 octombrie

c. 6 noiembrie

7. Când este ziua naţională a Statelor Unite ale Americii (Independence Day)?

a. 14 iulie

b. 4 iulie

c. 4 iunie

8. Când este ziua naţională a Australiei ?

a. 7 februarie

b. 26 ianuarie

c. 23 aprilie

9. Când este ziua naţională a Canadei ?

a. 11 decembrie

b. 17 aprilie

c. 1 iulie

10. Când este ziua naţională a Franţei ?

a. 30 iunie

b. 4 mai

c. 14 iulie

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 -a , 3. -a , 4. -c , 5. -c,, 6 -a , 7 -b, 8 -b, 9 -c, 10 -c.

