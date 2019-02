Test de cultură generală: unde îşi au izvoarele zece din cele mai cunoscute râuri ale României

1. De unde izvorăşte râul Mureş ?

a. Obcina Feredeu

b. Munţii Hăşmaşu Mare

c. Munţii Rarău

2. De unde izvorăşte râul Dâmboviţa ?

a. Munţii Bucegi

b. Munţii Piatra Craiului

c. Munţii Făgăraş

3. De unde izvorăşte râul Someşul Mare?

a. Munţii Rodnei

b. Munţii Rarău

c. Munţii Apuseni

4. De unde izvorăşte râul Olt?

a. Munţii Gurghiu

b. Munţii Bârgău

c. Munţii Hăşmaşu Mare

5. De unde izvorăşte râul Argeş?

a. Munţii Iezer - Păpuşa

b. Munţii Făgăraş

c. Munţii Retezat

6. De unde izvorăşte râul Bistriţa?

a. Masivul Ceahlău

b. Munţii Rodnei

c. Munţii Bistriţei

7. De unde izvorăşte râul Ialomiţa?

a. Munţii Baiului

b. Munţii Ciucaş

c. Munţii Bucegi

8. De unde izvorăşte râul Târnava Mare?

a. Munţii Gurghiu

b. Muntele Giumalău

c. Munţii Călimani

9. De unde izvorăşte râul Trotuş?

a. Munţii Ciucului

b. Munţii Ciucaş

c. Munţii Giurgeu

10. De unde izvorăşte râul Bega?

a. Munţii Apuseni

b. Munţii Poiana Ruscă

c. Munţii Semenic

Răspunsuri corecte: 1 - b, 2 - c, 3. - a, 4. - c, 5. -b, 6 - b, 7 -c, 8 -a, 9 -a, 10 -b.

