Test de cultură generală despre orginea compozitorilor români celebri. Unde au copilărit George Enescu şi Ciprian Porumbescu

1. Unde s-a născut compozitorul Mihail Jora ?

a. Brăila

b. Neamţ

c. Bucureşti

2. Unde s-a născut compozitorul Alexandru Flechtenmacher?

a. Iaşi

b. Sibiu

c. Arad

3. Unde s-a născut compozitorul Gheorghe Zamfir?

a. Dâmboviţa

b. Argeş

c. Bucureşti

4. Unde s-a născut compozitorul Johhny Răducanu?

a. Constanţa

b. Buzău

c. Brăila

5. Unde s-a născut compozitorul George Enescu ?

a. Suceava

b. Botoşani

c. Iaşi

6. Unde s-a născut compozitorul Dinu Lipatti?

a. Giurgiu

b. Brăila

c. Bucureşti

7. Unde s-a născut compozitorul Ciprian Porumbescu?

a. Botoşani

b. Suceava

c. Vaslui

8. Unde s-a născut compozitorul Sergiu Celibidache?

a. Neamţ

b. Bucureşti

c. Iaşi

9. Unde s-a născut compozitorul Valeriu Sterian?

a. Buzău

b. Braşov

c. Bucureşti

10. Unde s-a născut compozitorul Florin Bogardo?

a. Cluj

b. Constanţa

c. Bucureşti

Răspunsuri corecte: 1. - b , 2. - a , 3. - a , 4. - c, 5. - b, 6. - c, 7. - b, 8. - a , 9. - a , 10. - c.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: