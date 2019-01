Test de cultură generală: cele mai înalte piscuri montane ale ţărilor europene

1. Care este cel mai înalt vârf montan din Austria (3797m) ?

a. Grossglockner

b. Dachstein

c. Grosses Wiesbachhorn

2. Care este cel mai înalt vârf continental al Spaniei (3482 m)?

a. Pico Aneto

b. Vf. Teide (Insulele Canare)

c. Mulhacen

3. Care este cel mai înalt vârf montan din România (2544 m) ?

a. Omu

b. Negoiu

c. Moldoveanu

4. Care este cel mai înalt vârf montan din Portugalia (2351 m)?

a. Serra da Estrela

b. Pico

c. Capelinhos

5. Care este cel mai înalt vârf montan din Grecia (2917 m) ?

a. Athon (Athos)

b. Mytikas (Olimp)

c. Pourianos Stavros (Pelion)

6. Care este cel mai înalt vârf montan din Elveţia (4634m) ?

a. Matterhorn

b. Weisshorn

c. Dufourspitze

7. Care este cel mai înalt vârf montan din Marea Britanie (1344 m)?

a. Carn Mòr Dearg

b. Ben Nevis

c. Aonach Beag

8. Care este cel mai înalt vârf montan din Croaţia (1831 m)?

a. Dinara

b. Biokovo

c. Vaganski Vrh (Velebit)

9. Care este cel mai înalt vârf montan din Germania (2962 m)?

a. Zugspitze

b. Hochwanner

c. Watzmann-Mittelspitze

10. Care este cel mai înalt vârf montan din Bulgaria (2925 m)?

a. Vihren

b. Musala

c. Botev

Răspunsuri corecte: 1 – a , 2 – c , 3 – c , 4 – b , 5 – b , 6 – c , 7 - b , 8 – a , 9 – a , 10 – b