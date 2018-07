Superlative geografice puţin cunoscute. Unde este polul căldurii şi care este cea mai izolată insulă din lume

1. Care este cel mai mare arhipelag din lume (17.508 insule)?

a. Seychelles

b. Indonezia

c. Filipine

2. Care este cel mai înalt baraj (305 m) din lume?

a. Nurek (Tadjikistan)

b. Xiaowan (China)

c. Jinping (China)

3. Care este capitala situată la cea mai mare altitudine (3640 m)?

a. Quito (Ecuador)

b. La Paz (Bolivia)

c. Mexico City (Mexic)

4. Care este cea mai mare deltă din lume (350 km lungime)?

a. Delta Gangelui

b. Delita Nilului

c. Delta Volgăi

5. Care este cel mai lung estuar din lume (800 km lungime)?

a. Obi

b. Amazon

c. Hudson

6. Care fluviu străbate cele mai multe ţări (10)?

a. Amazon

b. Congo

c. Dunărea

7. Care este cel mai mare golf din lume (2.172.000 km²)?

a. Golful Persic

b. Golf Mexic

c. Bengal

8. Care este cea mai izolată insulă din lume?

a. Bouvet (Oceanul Pacific)

b. Tristan da Cunha (Oceanul Atlantic)

c. Bishop Rock (Oceanul Atlantic)

9. Care este cel mai adânc lac din lume (1637 m) ?

a. Tanganyika

b. Baikal

c. Marea Caspică

10. Care este marea cu cea mai scăzută salinitate (8 ‰)?

a. Marea Neagră

b. Marea Baltică

c. Marea Mediterană

11. Care este cel mai sudic oraş cu peste 1 milion de locuitori ?

a. Ushuaia

b. Buenos Aires

c. Melbourne

12. Care este cel mai mare port petrolier?

a. Ras Tanura (Arabia Saudită)

b. Tianjin (China)

c. Rotterdam (Olanda)

13. Unde este cea mai mare salinitate a apei lacustre (34,2 % în anul 2011)?

a. Marea Roşie

b. Marea Moartă

c. Marea Baltică

14. În ce localitate a fost înregistrat cea mai mare temperatură din lume (54 grade Celsius – 21 iulie 2016)

a. Furnace Creek (California, SUA)

b. Mitribah (Kuweit)

c. El'Aziziyah (Libia)

15. Care este cea mai mică ţară insulară (21 km²)?

a. Nauru

b. Aruba

c. Guam

Răspunsuri corecte: 1- b, 2 - c, 3 - b, 4 - a , 5- a, 6 - c, 7 - c, 8 - a, 9 - b, 10 - b, 11 - c, 12 - a, 13 - b, 14 - b, 15 –a