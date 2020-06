Superclasa din Neamţ care a uimit învăţământul. Şapte elevi au luat 10 la Evaluarea Naţională. „Au prins cea mai grea perioadă psihologică a ultimilor ani“

O reuşită fără egal în ţară s-a consemnat anul acesta la Evaluarea Naţională susţinută la Colegiul Naţional Petru Rareş din Piatra Neamţ, unitate şcolară considerată a fi cea mai bună din întreg judeţul Neamţ.

Şapte (4 băieţi şi 3 fete) dintre absolvenţii unei clase de-a VIII-a au obţinut media 10 la examen, cea ce înseamnă că au avut nota maximă şi la proba de Limba şi Literatura Română, şi la cea de Matematică.

Şi este posibil ca numărul lor să crescă, pentru că au fost depuse contestaţii de către cei care au media foarte aproape de 10.

De altfel, întreg colectivul clasei - 34 de elevi, au luat Evaluarea cu note foarte bune, media tuturor fiind 9,59. Patru au media 9.90, zece au medii între 9,50 şi 9,89, doisprezece au medii între 9 şi 9,49, cea mai mică fiind 8,92.

Toţi absolvenţii vor continua studiile liceale la Colegiul Petru Rareş, la matematică-fizică, profil care le va asigura reuşita la orice facultate din ţară.





Acest lucru se petrece de foarte mulţi ani cu toţi cei care se şcolesc aici, admiterea în învăţământul superior fiind pentru ei o simplă formalitate.

Rezultatele obţinute de super-clasa de la Rareş au în „spate“ munca susţinută la catedră a profesorilor Livia Vaculik (matematică) şi Monica Costea (română), cea care le-a fost şi diriginte, dar trebuie spus că elevii au strălucit la toate disciplinele, unii fiind olimpici.

„Sunt, într-adevăr, o clasă specială: pentru că reprezintă generaţia care a terminat gimnaziul în anul şcolar al sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Petru Rareş, pentru că au terminat şcoala propriu-zisă în martie, pregătind finalul de an online, pentru că au prins cea mai grea perioadă psihologică a ultimilor ani, dar azi, iată, mai ales pentru că au devenit un sistem de referinţă al calităţii muncii şcolare, care fără discuţie va fi greu de egalat. Nu ştiu câte clase din ţara aceasta, nu mai spun din judeţ, se vor mai putea lăuda cu asemenea performanţă la un examen naţional“, a declarat, pentru Realitatea Media, profesor doctor Monica Costea.

Cadrul didactic, deşi este extrem de mulţumit de performanţa de neegalat a elevilor săi, are şi regrete. Este în prag de a părăsi sistemul educaţional, actuala clasă fiind ultima de gimnaziu pe care a preluat-o, ca diriginte, dintr-aV-a şi a „dus-o“ până la a VIII-a.

În 2020, de la înfiinţarea Colegiului Petru Rareş se împlinesc 150 de ani. FOTO Facebook

„Am simţit de la început acest lucru şi poate de aceea sunt pentru mine aşa de importanţi. N-am lucrat niciodată pentru un palmares, am munci numai cu şi pentru oamenii din bănci. Au fost nişte ani grei şi frumoşi, nişte ani bogaţi, plini de experienţe variate şi formatoare - de la orele de clasă la activităţile extraşcolare, de la sălile liceului la muzeele oraşului, de la locurile din Piatra Neamţ la cele din ţară vizitate în excursii. Plec din sala lor de clasă cu brazi la fereastră cu un tremur de lacrimi în inimă pentru că n-am făcut sau n-am reuşit să fiu, cu un zâmbet pentru tot ce am făcut sau am fost şi mai ales cu gândul meu bun, care îl însoţeşte pe fiecare dintre ei“, s-a destăinuit profesoara de română.

Grigoruţă Oniciuc, directorul colegiului, nu şi-a ascuns satisfacţia pentru mediile obţinute, el fiind şi coordonatorul lotului naţional de Astronomie, cu care a obţinut medalii la olimpiadele internaţionale: „Este una dintre clasele foarte bune ale Rareşului, de fapt una din topul tuturor timpurilor. Sînt copii deosebiţi, care au avut profesori deosebiţi. Cu aceşti copii s-a lucrat nu doar la aceste două obiecte. În acel colectiv s-a creat o concurenţă firească, foarte frumoasă. Sunt copii care, în clasa a V-a, au venit de la diferite şcoli din municipiu, foarte bine pregătiţi de doamnele învăţătoare. Aici au găsit climat propice pentru a face performanţă şi au făcut performanţă. Şi pot garanta că vor face performanţă şi în liceu. Mulţi dintre aceşti elevi au făcut performanţă în sensul împământenit la noi, acela al participării la olimpiade şi concursuri şcolare“.

În Neamţ, la Evaluarea Naţională 2020, numărul total de mediii de 10 este de 21. Ar mai fi de spus că la proba română au 132 candidaţi notaţi cu 10, iar la matematică 72. Potrivit Ministerului Educaţiei, cele mai multe medii de 10 au fost în Bucureşti - 224, în topul judeţelor fiind Cluj - 66, Iaşi - 46

şi Argeş - 42.

Clasamentul unităţilor din Capitală, care au obţinut cele mai multe note de 10 la Evaluare, dar nu mai mult de şapte la o clasă, e condus de Şcoala 79 - 15 medii, urmând Colegiul de Informatică Tudor Vianu: 10 medii, Şcoala 49 - 9, Şcoala 197 - 8, Colegiul Şcoala Centrală - 7, Liceul Şcoala Mea - 7 medii, cu şase fiind Şcoala Duca, Liceul Internaţional de Informatică şi Şcoala 56.