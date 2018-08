Somon exotic pentru o salată de vară extrem de gustoasă. Secretele unui preparat de sezon creat de Chef Giovanni

Ionuţ Popa sau Chef Giovanni, cum este cunoscut mai ales după participarea la o emisiune-concurs cu profil culinar (Chefi la cuţite - Antena 1), recomandă pentru zilele de vacanţă un preparat culinar pe bază de peşte, uşor de pregătit şi care poate fi servit oricând în timpul zilei.

„I-am spus <somon exotic>, după cum e salata. Practic e o salată cu peşte care are avantajul că poate fi servită seara sau la un prânz rapid. Farfuria asta am creat-o pornind de faptul că voiam un fel principal, dar voiam să am totul în aceeaşi farfurie – salata şi peştele. În acelaşi timp, ne putem întoarce şi la simpla salată de crudităţi”, spune Chef Giovanni.

Specialistul culinar spune că somonul exotic este un preparat uşor, de vară, care se poate servi şi cald, dar şi rece. Dacă se doreşte să se servească rece, atunci trebuie mai întâi să fie pregătit peştele, şi după aceea, salata”

Trucuri pentru un somon gustos

Somonul este un peşte gras, dar uşor de gătit. Sunt însă mai multe moduri de preparare, iar rezultatul trebuie să ţină cont de dorinţa consumatorului.

„Cei care doresc un somon mai bine făcut ar trebui să se ajute de cuptor după ce se <dă faţă> peştelui în tigaie. Ca să verifici dacă e făcut, e de ajuns să apeşi cu un deget şi se departe fibra”, spune Chef Giovanni.

Pentru început, bucata de somon file, de circa 200 grame, trebuie curăţată de oase şi solzi (dacă are), apoi se presară piper şi sare, iar într-o tigaie se prăjeşte prima dată peştele pe partea cu piele, pentru crustă.

„În tigaie se pune un fir de ulei şi mai putem pune un căţel de usturoi, o crenguţă de cimbrişor. Când punem peştele în tigaie, trebuie să îl ţinem puţin presat, câteva secunde, pentru că are tendinţa de a se arcui. Prăjim cam 3-4 minute pe fiecare parte”, recomandă specialistul culinar.

Chef Giovanni

Cum se prepară salata exotică

Salata recomandată pentru farfuria cu somon conţine fenicul şi fructe exotice (portocală, mango, avocado, lime).

„Miezul de la fenicul trebuie tăiar foarte fin cu un cuţit, dar trebuie să încercăm să iasă cât mai lung firul. Apoi, se pune într-un bol cu apă cu gheaţă pentru a deveni mai crocant. Poate sta acolo până când am nevoie de el. Dacă feliezi feniculul şi nu îl stropeşti cu zeamă de lămâie, sau cu ulei, sau nu îl pui în apă, se oxidează, îşi schimbă culoarea”, spune Chef Giovanni.

De la o portocală se scoate doar pulpa ţi se taie cubuleţe, la fel cu mango şi avocado, cam 30 de grame din fiecare. Mai e nevoie de măsline Kalamata fără sâmbure şi de roşii cherry galbene şi cherry roşii, pentru gust şi culoare.

„Pun feniculul într-un bol, după ce îl tamponez cu un şerveţel ca să iasă apa din el, adaug toate celelalte legume şi fructe, asezonez cu ulei de măsline. Eu pun zeamă de lime şi foarte puţină coajă de lime pentru aromă. Se mai pune sare şi piper alb. Ca mod de prezentare în farfurie, bucata de somon se aşează peste salată, iar eu mai pun alături şi o jumătate de lămâie pe care o ard în partea tăiată pentru cine vrea să mai stoarcă zeamă peste peşte”