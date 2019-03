Românul convertit la Islam care vrea să înfiinţeze primul cimitir musulman din Moldova. Susţine că este blocat de statul român: „Fac greva foamei la moschee“

Daniel Cîniparu (52 de ani), liderul unei comunităţi islamice (români convertiţi) din satul Rediu, comuna Bâra (Neamţ) este la un pas să intre în greva foamei. El susţine că este ultima soluţie pe care o mai are la îndemână pentru a protesta faţă de refuzul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Neamţ de a-i acorda avizul necesar pentru înfiinţarea unui cimitir destinat musulmanilor.

În urmă cu trei ani, Cîniparu a demarat procedurile legate pentru a face un cimitir de 400 de locuri pe un teren din vecinătatea moscheii pe care acesta a ridicat-o în comuna Bîra în 2014.

El menţionează că din septembrie 2018, de la depunerea dosarului la DSP Neamţ, i s-au tot cerut diverse acte, unele care nici nu ar fi de competenţa instituţiei.

„Ei spun că nu au nimic împotriva cimitirului, dar că trebuie să prezint toate documentele. Ultima dată am primit o hârtie în care îmi solicită dovada PUZ, pentru că la dosar am depus un proiect PUZ. Dar Planul Urbanistic Zonal îl aprobă Consiliul Local, la propunerea Primăriei, abia după ce am toate avizele, inclusiv cel de la DSP, de fapt o notificare de specialitate. Din punctul meu de vedere, este un abuz de putere din partea funcţionarilor de la DSP“, spune Cîniparu.

Acesta aşteaptă miercuri, 20 martie, poziţia Prefecturii Neamţ şi a Ministerului Sănătăţii, autorităţi unde a reclamat situaţia. Liderul musulman susţine că dacă nu va primi răspunsuri favorabile, va intra în greva foamei alături de membrii familiei.

„Încă n-am hotărât, dar cred că voi face greva foamei la moschee pentru că vor veni tot mai mulţi şi nu mi se pare normal să stau în stradă. Ar fi fost corect şi normal să stau în faţa instituţiei, dar nu mai am vârsta şi am făcut destule proteste pentru poporul acesta“

Rugăciune la Moscheea Maria din Neamţ Foto: Facebook

Reprezentanţii DSP Neamţ invocă şi alte motive pentru care nu au eliberat până acum documentele necesare înfiinţării cimitirului:

„Notificarea DSP poate fi eliberată doar în cazul în care vor fi îndeplinite condiţiile impuse de legislaţia incidentă pentru un asemenea obiectiv. Dânşii nu au adus la dosar acordul notarial al vecinilor, care trebuie să accepte să se construiască acest cimitir şi să existe un perimetru de protecţie sanitară de 100 de metri, de la cimitir până la primul vecin. Legea 102/2014 privind cimitirele impune acest perimetru de protecţie, care ar trebui asigurat de asociaţia petentă (Asociaţia Moscheea Maria)“, a declarat doctor Mirela Grădinaru, purtătorul de cuvânt al DSP Neamţ.

