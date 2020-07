Primarul de carieră: „Patriarhul“ cu şapte mandate în fruntea urbei. De ce ar mai vrea unul şi ce pasiuni are

Lui Doinel Grumezescu, agronom de meserie şi ajuns la vârsta de 58 de ani, i se mai spune „Patriarhul“, pentru că este primarul cu cele mai multe mandate din România, după 1989.

Din câte ştie, ar mai fi un coleg în ţară, care ar avea o experienţă administrativă asemănătoare, dar susţine că el a câştigat toate mandatele din primul tur. Este decis să mai câştige unul, al optulea, în 2020.

„În 1981, am ajuns la CAP Bozieni ca agronom. În 1990, am fost numit primar de către FSN. Apoi, din 1992, am reuşit să fiu ales la fiecare mandat. Am aproape 31 de ani de când fac administraţie şi intenţionez să mai candidez la un mandat, ultimul, definitiv şi irevocabil“, susţine Grumezescu, un „campion national“ în administraţie locală.

Este clar pe lista cărui partid va lua un nou start în lupta electorală, edilul din Bozieni fiind nu doar longeviv, dar şi consecvent aceluiaşi partid: PSD: „Sunt şi voi rămâne un social-democrat convins şi nu mă voi prostitua politic, acum, la sfârşit de carieră“, spune Grumezescu.

Susţine că secretul reuşitelor sale îl constituie campania electorală făcută zi de zi, an de an, mandat de mandat, cu seriozitate şi onestitate.

„Când am luat mandatul de primar de la fostul secretar de partid, Titi Enache, rudă cu vestitul Petru Enache, ajuns în Comitetul Central, în timpul lui Ceauşescu, a trebuit să învăţ din mers, pentru că tranziţia de la comunism la capitalismul ăla, sălbatic, nu era uşoară“, rememorează „Patriarhul“.

Ce-l face să se arunce iarăşi în campanie electorală? Răspunsul este finalizarea proiectelor aflate în derulare şi altele dacă va fi să câştige.

„Retrocedările mi-au mâncat viaţa“

Cultivarea lavandei, afacerea primarului şi a soţiei. FOTO: Facebook

Şi nu s-ar putea spune că nu are cu ce se „lăuda“. Printre ultimele, unul prin care a achiziţionat 64 de costume populare, pentru copii şi adulţi, 16 mese de şah, mese de tenis şi de biliard, pentru a transforma căminul cultural într-o unitate multifuncţională, la care lumea să vină cu plăcere. Alt proiect este cel de extindere a reţelei de apă şi canal, pentru aproximativ 300 de familii, valoarea lui fiind de 10,3 milioane de lei.

Doinel Grumezescu îşi aminteşte că cea mai grea perioadă din viaţa de primar a fost cea privind aplicarea legilor fondului funciar, când oamenii ce certau şi de la palmă de pământ.

„Mi-au mâncat viaţa. Retrocedările de pământ şi case au fost cele mai grele probleme cu care s-au confruntat primarii. M-am luptat cu retrocedările jumătate din cei 31 de ani de administraţie publică. Apoi a urmat perioada în care m-am zbătut să fac ceva în comună: iluminat public, asfaltări, şcoli, reţele de apă, canalizare, serviciu edilitar deservit de camioane, buldoescavator, tractoare pentru dezăpezire şi câte şi mai câte“, mărturiseşte edilul nemţean.

Şi pentru că tot este horticultor, noutăţile în domeniu n-au „trecut“ pe lângă el, de câţiva ani ocupându-se de cultivarea lavandei, împreună cu cu soţia, cei doi băieţi, Florin şi Gavril, şi cu cele două nurori.

Pe două hectare îngrijeşte două soiuri, unul pentru ornament şi altul pentru extragerea apei şi uleiului de lavandă. Îi place fotbalul, fiind principalul susţinător al echipei Voinţa Bozieni, din Liga IV Neamţ.

