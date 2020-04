Primar de municipiu declarat incompatibil în baza reclamaţiei făcute cu datele unei persoane decedate

În 2 aprilie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat o soluţie definitivă în procesul intentat edilului de către Agenţia Naţională de Integritate (ANI). Instituţia a susţinut că edilul a fost incompatibil în perioada când a deţinut în acelaşi timp o funcţie aleasă, viceprimar, cu cea de membru în CA al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman.





Practic, este al doilea litigiu pe care Lucian Micu îl pierde în disputa cu ANI, el fiind declarat incompatibil şi în primă intanţă, la Curtea de Apel Bacău.

Înainte şi în timpul procesului de la Curtea de Casaţie, fostul vice şi actual primar al Romanului era încrezător că va avea câştig de cauză, argumentul principal fiind acela că reclamaţia către ANI privitoare la starea de incompatibilitate a fost făcută în 2014, folosindu-se datele de identitate ale unei persoane moarte în 2012.

Acest aspect nu a contat la nici una dintre cele două instanţe, litigiile şi-au continuat cursul şi sentinţele nu i-au fost favorabile acuzatului. După aflarea verdictului, Lucian Micu a postat pe Facebook un mesaj în care nu şi-a ascuns dezamăgirea, afirmând că este o persoană cinstită:

„După cum mă cunoaşteţi, sunt o persoană cinstită şi nu îmi place să ascund gunoiul sub preş. Când am ales şi am fost ales să conduc acest oraş, ştiam că vor fi vremuri frumoase, dar şi dificile, poate nu atât de grele ca povara noului coronavirus, dar până acum tot timpul am găsit soluţii să depăşim cu

bine fiecare «încercare a vieţii». Tocmai acum a venit şi decizia ICCJ, prin care s-a dat dreptate inspectorilor ANI. Sigur că decizia mă nemulţumeşte, sunt dezamăgit, însă nu o comentez. Pot comenta, însă, că aşa cum morţii votează în unele judeţe ale ţării, în Roman morţii fac plângeri administrative. Pot comenta cu privire la faptul că dosarul care a ajuns în instanţă era doar un sfert din cel iniţial, mă refer la volum. De ce? Pentru că din el lipseau probe. Dar, acum nu mai contează“.





„Nu există lege care să-mi interzică dreptul de a candida“

Primarul a mai scris în postare că i se pare firesc să fi participat la şedinţele CA a spitalului, pentru că era interesat de sănătatea romaşcanilor şi de calitatea actului medical.

„Da, am participat la şedinţe, pentru că e firesc să fiu interesat de asigurarea unor servicii medicale bune. Dacă preocuparea mea înseamnă «incompatibilitate», mă abţin... Nu e deloc momentul acum să dezbat legislaţia care îmi permite să rămân primar - pentru că nimeni nu poate să treacă peste voinţa romaşcanilor care m-au legitimat în funcţie - şi nici faptul că nu există vreo lege care să-mi interzică dreptul de a candida“, încheie edilul.

ANI a constatat că Lucian Micu s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu 30 august 2012, „întrucât deţine simultan funcţia de viceprimar şi funcţia remunerată de membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, încălcând astfel dispoziţiile art. 97, alin. 1, lit. d şi k din Legea 161/2003“, după cum se preciza într-un comunicat din 12 iulie 2016.

Potrivit legii menţionate, funcţia de primar şi viceprimar este incompatibilă cu funcţia de administrator, membru al CA la societăţi şi instituţiile publice. Ca indemnizaţii de la spital, edilul a primit, în 2012, suma de 2028 lei, în 2013 - 154 lei, în 2015 - 658 lei, în 2016 - 509 lei iar în 2017 - 563 de lei.

În Legea 176/2010, care se referă la integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice este prevăzut că dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă nu o mai poate ocupa pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.

În cazul lui Lucian Micu, urmează ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să trimită motivarea sentinţei la Prefectura Neamţ, după care reprezentantul guvernului în teritoriu trebuie să emită ordin de încetare

a mandatului de primar.

În aceste condiţii, actualul primar nu va mai putea candida pentru Primăria Roman, chiar dacă era creditat cu cele mai mari şanse din partea PNL.