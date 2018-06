UPDATE Prăpăd în satele de pe Valea Bistriţei, în Neamţ. Peste 100 de persoane au fost evacuate din calea apelor şi sunt cazate în sala de sport

UPDATE ora 12.45 Circa 132 de persoane au fost evacuate de autorităţi din satele Buşmei şi Stejaru, comuna Farcaşa, în urma potopului care s-a abătut în ultimele ore în zona comunelor de pe Valea Bistriţei, din judeţul Neamţ.

Primarul comunei, Cristinel Gheorghiu, a organizat un centru pentru sinistraţi la sala de sport din localitate şi şi-a exprimat disponibilitatea de a fi contactat telefonic pentru a depozita eventualele ajutoare pentru sinistraţi la primărie. Reprezentanţii Prefecturii Neamţ vor să organizeze o campanie de strângere de produse pentru sătenii care vor fi cazaţi în sala de sport.

Precipitaţiile abundente căzute şi în judeţul Neamţ pe parcursul zilei de vineri şi în noaptea spre sâmbătă au dus la creşterea debitelor pâraielor în comunele Borca, Farcaşa şi Hangu. Probleme s-au semnalat şi pe drumul naţional DN15, pe raza comunelor Poiana Teiului, respectiv Ceahlău şi Grinţieş unde au căzut arbori pe carosabil care au fost îndepărtaţi ulterior de echipele de la Drumuri Naţionale pentru a permite circulaţie rutieră.

Una din cele mai afectate comune după circa 24 de ore de ploi torenţiale este Farcaşa, cu satele Buşmei şi Stejaru, unde apele umflate ale pâraielor au intrat în gospodării. În satul Buşmei, circa 25 de familii sunt sub ameninţarea apelor, iar în Stejaru, 40 de familii au rămas izolate peste noapte de restul comunei.

„Acum sunt în drum spre satul Buşmei pentru că iese şi râul Bistriţ. Şi la Stejaru e dezastru după ploile din ultimele 24 de ore. Mă duc să văd dacă pot să refac accesul la drumul spre Buşmei ca să nu rămână oamenii izolaţi. Majoritatea celor din Buşmei pot trece pe dig. La Stejaru abia acum două ore au reuşit oamenii să treacă pentru că apa a rupt un podeţ. Au încercat peste noapte să intre cu un utilaj şi era să se răstoarne şi am reluat în dimineaţa asta operaţiunea“, a declarat sâmbătă, în jurul orei 11, Cristinel Gheorghiu, primarul comunei Farcaşa.

Autorităţile locale şi judeţene au luat decizia de a amenaja sala de sport a comunei pentru a caza oamenii în caz că va fi nevoie să se treacă la evacuarea populaţiei.

„Începând cu ora 9:15, am propus primarului de Farcaşa sa introducă semnalul de alarmă la dezastre pe teritoriul comunei, ulterior sa înceapă acţiunea de evacuare din Satele Stejaru şi Buşmei (familiile ameninţate) precum şi, la nevoie, din locuinţele aflate pe malul Bistriţei în satul Frumosu. Am dispus amenajarea unei tabere de sinistraţi în sala de sport a comunei. Acţiunile vor fi sprijinite de efective ale ISU, 3 ofiţeri, 17 subofiţeri, un microbuz transport persoane, un autocamion transport materiale precum şi alte mijloace la nevoie. Am solicitat poliţiştilor să sprijine acţiunea de evacuare şi jandarmilor să intervină pentru paza populaţiei şi a bunurilor”, a precizat prefectul de Neamţ, Daniela Soroceanu.

Cu o seară înainte, prefectul a convocat de urgentă o şedinţa de consiliu local în comuna Farcaşa pentru luarea de măsuri în vederea limitării efectelor ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice. Ulterior, autorităţile s-au deplasat în satele unde drumurile comunale erau blocate de viituri pentru a inventaria persoanele bolnave cronic şi necesarul de apă şi alimente.