Poliţiştii din Neamţ caută o mamă care a dispărut împreună cu fiica ei. De cinci zile nimeni nu mai ştie nimic de ele

Poliţiştii din Neamţ au făcut publice datele unei femei în vârstă de 51 de ani care a dispărut de la domiciliu din data de 15 martie, împreună cu fiica ei şi nu sunt de găsit.

Femeia căutată în urma unui anunţ făcut la Secţia de Poliţie Rurală Gârcina pe data de 18 martie are 25 de ani, iar fetiţa are vârsta de un an.

„Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale şi cei ai Secţiei de Poliţie Rurală Gîrcina continuă activităţile de căutare în vederea depistării numitei AMARIEI ELENA-ANTINEEA, de 25 ani, din Gârcina şi a fiicei acesteia AMARIEI AMALIA-MARIA, în vârstă de un an.

La data de 18 martie a.c., poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Gârcina au fost sesizaţi de către un bărbat, de 51 de ani, din Gîrcina despre faptul că la data de 15 martie a.c., fiica sa AMARIEI ELENA-ANTINEEA, de 25 ani, a plecat de la domiciliu împreună cu nepoata sa AMARIEI AMALIA-MARIA, în vârstă de un an, fără a mai reveni.

Semnalmente: înălţime 1,65 m, 60 kg, păr castaniu lung drept, ochi căprui. Poliţiştii au efectuat verificări pe raza localităţii Gârcina şi a municipiului Piatra Neamţ în vederea depistării acestora“, se arată într-un comunicat de presă al IPJ Neamţ.

Persoanele care pot oferi informaţii ce pot conduce la depistarea persoanelor căutate sunt rugate să apeleze Serviciul Unic 112.

