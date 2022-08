Piramida spaţială şi „stafia de pe cer”, fenomenele stranii din Ceahlău. Cum se formează FOTO

Şi pe 6 august 2022, mii de turişti şi-au dat întâlnire pe crestele Ceahlăului, deoarece ziua are o semnificaţie aparte. Unii au plecat în pelerinaj, conduşi de mitropolitul Teofan, deoarece la schitul de lângă cabana Dochia, de Schimbarea la Faţă, este hram, iar alţii pentru a fi prezenţi pe vârful Toaca.

De aici, de la cota 1.904 metri, la răsăritul soarelui, în jurul orei 06.00, se poate observa un straniu fenomen optic care se produce la intensitate maximă doar în această zi: piramida spaţială sau holografică - o fantastică imagine tridimensională, cu condiţia să fie senin.

Montaniarzii au avut parte, pe 6 august 2022, de cer senin şi, în plus, unora dintre ei le-a fost dat să vadă altă „ciudăţenie“, care se petrece, din când în când, pe Ceahlău, un fenomen optic cu o explicaţie ştiinţifică. Este vorba despre „Stafia proiectată pe nor“, „Stafia de pe cer“, „Efectul Gloria“, sau „Spectrul Brocken“. El apare şi în alte masive din România. Cât despre piramida holografică, Mihai Marin, din Piatra Neamţ, pasionat nu doar de munte şi mistere, ci şi de fotografie, explică se ce petrece pe 6 august:

Piramida holografică care s-a format astăzi pe Ceahlău FOTO Facebook Tineretul Ordodox

„E o compunere de patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide“.

Spectrul Brocken, o umbră mărită privită din vârful muntelui

În acest an, parte din turiştii care au urcat astăzi pe Toaca au putut observa şi „Spectrul Brocken“. Despre acesta se relatează pe unele pagini de socializare, „Tineretul Ortodox“ sau pe „Sam Sara“. Pe aceasta din urmă, care este administrată de o pietreancă, sunt postate fotografii edificatoare şi comentarii:

„Ţi se vede aura colorată“, „Umbra vârfului Toaca şi efectul Gloria, am avut ocazia să le văd toamna, ţine mai mult de condiţiile meteo. Frumos“, „Suberb“, „Nu e întâmplător! Mulţumim. Sunt fericită să

«văd!»“. Termenul de Spectrul Brocken derivă din germanul Brockengespenst. Poate fi văzut doar în munţi şi îşi ia numele de la vârful din masivul Hartz, Germania.

FOTOFacebook Tineretul Ordodox

Spectrul Brocken este umbra mărită a unui obiect sau a unei siluete, privită din vârful unui munte şi în direcţia opusă soarelui, situată deasupra norilor formaţi din picături de apă uniforme sau deasupra ceţii. Umbra siluetei poate fi înconjurată de un cerc luminos. Pentru a vedea umbra, trebuie să ai soarele în spate, o perspectivă largă, cum ar fi cea din vârful unui munte şi, mai presus de orice, ceaţă sau nori în partea inferioară. Adică să fii între soare şi nori sau ceaţă.

Picăturile de apă din nori trebuie să se afle mai jos decât observatorul, iar soarele să lumineze din spate. Cu cât pătura de nori se află mai jos, cu atât umbra va apărea mai mare, iar mişcarea continuă a norilor va face ca ea să se mişte, dând impresia că este vie. Formarea se datorează picăturilor care

difuzează lumina soarelui, creând fenomenul colorat de dispersie.

Celălalt motiv pentru care pe Ceahlău este o mare afluenţă de oameni pe 6 august este unul de natură religioasă. În această zi, creştinii ortodocşi sărbătoresc Schimbarea la Faţă, iar cu acest prilej are loc un mare pelerinaj la Schitul Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, fiind hramul aşezământului de la cota 1.750 metri.

FOTO Facebook Tineretul Ordodox

În fruntea celor care urcă muntele este IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care continuă, an de an, tradiţia instituită de actualul Patriarh al României, Daniel. Pelerinajul face parte din manifestările dedicate sărbătoririi Zilelor sfinţilor nemţeni. Sunt omagiaţi Sfântul Ioan Iacob (Hozevitul) de la Mănăstirea Neamţ, 5 august şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla, 7 august.

Vă recomandăm să mai citiţi: